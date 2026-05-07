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貿易法院裁定 川普10%全球關稅違法

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貿易法院裁定 川普10%全球關稅違法

世界新聞網╱即時報導
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川普總統全球徵收關稅再遇挫折。（路透）
川普總統全球徵收關稅再遇挫折。（路透）

美國貿易法院7日（周四）裁定，川普總統最新實施的全球10%關稅違法；貿易法院認為根據1970年代的貿易法，全面徵收關稅並無正當理由。

路透報導，美國貿易法院的裁定支持對該關稅提出挑戰的小型企業，該關稅已於2月24日生效。裁決結果為2比1，其中一名法官表示，現階段就判定小型企業原告勝訴為時尚早。

這些小型企業曾辯稱，新關稅是企圖規避一項具有里程碑意義的美國最高法院裁決——該裁決推翻了川普總統根據《國際緊急經濟權力法》所徵收的2025年關稅。

川普在2月的行政命令中援引了《1974年貿易法》第122條，該條文允許徵收長達150天的關稅，以糾正嚴重的「國際收支赤字」或防止美元面臨貶值的危機。

週四的法院裁決認定，針對川普在二月命令中援引的貿易逆差類型，該法律並非適當的應對措施。

紐約時報報導，這項裁定對於白宮在未經國會明確授權的情況下發動貿易戰的努力，再度造成法律挫折。

美國貿易法院認定，川普總統自2月起實施這些關稅時，錯誤地援引了一項已有數十年歷史的貿易法。總統是在其先前那套懲罰性關稅遭最高法院推翻後，才實施這項關稅的。這項裁決似乎在目前階段，對川普的貿易權力施加了嚴格的新限制。他一直積極運用這些權力，希望藉此重塑與盟友及對手的關係、增加新稅收，並鼓勵更多國內製造業。

鑑於政府當局始終將這項全面性關稅視為臨時解決方案——旨在為川普爭取時間，以便利用其他法律權限制定一套或許更為持久的更高關稅方案——本案的下一步發展尚不明朗。

白宮尚未立即回應置評請求。

川普 白宮 關稅

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