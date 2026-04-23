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川習會前飄火藥味 白宮指控中國「大規模竊取AI技術」

編譯陳律安／綜合外電
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白宮科學與技術政策辦公室主任克拉茨修斯。(歐新社)
白宮科學與技術政策辦公室主任克拉茨修斯。(歐新社)

白宮指控中國大規模竊取美國人工智慧（AI）實驗室的智財權，示警將對此展開執法行動，這時已離5月中旬舉行的川習會只有幾周的時間。

英國金融時報報導，根據白宮科學與技術政策辦公室主任克拉茨修斯（Michael Kratsios）在備忘錄寫道：「美國政府已取得情資，暗示外國實體（主要是駐中國的實體），正針對美國前沿的AI系統，刻意展開工業規模的蒸餾行動。」蒸餾指小型AI模型學習能力強大AI模型的技術。

根據這份備忘錄，川普政府將與美國AI業者分享外國實體未經授權的蒸餾資訊，幫助業者協調防禦行動。克拉茨修斯表示，中國利用成千上萬個人頭帳號躲避偵測，透過越獄技術奪取專有資訊。

他說，美國將制定措施，對外國實體的大規模蒸餾行動究責。

美國外交關係協會科技安全專家麥奎爾（Chris McGuire）表示，美方應禁止中國實體存取美國的模型，並制裁進行或助長蒸餾的實體，並緊縮出口控制，防範中方走私或遠端存取AI晶片。

Anthropic與OpenAI等美國AI業者，已更加憂心中國實體的蒸餾行動，擔憂外國實驗室藉此縮小美國因先進晶片出口管制所享有的優勢。

美國AI業者也擔心蒸餾後的模型會構成國安風險，原因是缺乏防範機制，可被用於研發生化武器，或啟動網路攻擊。

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