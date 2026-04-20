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川普關稅退稅程序 今起在CBP新成立網站窗口啟動

記者顏伶如／即時報導
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海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)。...
海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)。（取材自維基百科）

川普關稅政策被最高法院裁定違憲的兩個月後，被欠下1660億退稅加利息的美國進口商，20日起終於能在海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)新成立的網站窗口開始申請退稅。CBP指出，申請獲得批准之後，退稅將於60天至90天之內發放，不過實際作業時間恐將更長，取決於報關資料是否需要接受進一步查核。

CBP表示，名稱為「報關整合管理與處理系統」(Consolidated Administration and Processing of Entries)的計畫，旨在整合包含利息在內的「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)關稅退還，而不是逐項處理報單退稅。

只有正式登記名稱屬於進口商(importers)的關稅支付方，或者代表進口商的授權報關行(authorized customs brokers)，才能申請關稅退稅。

20日是CBP新成立網站窗口啟動程序的第一天，但第一階段只有已經支付特定關稅的企業實體才能提出申請。至於所有符合退稅資格的進口商何時可以提出申請，目前尚不清楚。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普政府若採取動作延遲或縮減退稅規模，整個作業流程可能耗時更久。

白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)日前接受福斯新聞網(Fox News)專訪，談到關稅退稅規模時表示，政府可以透過替代權限大幅降低退還關稅的數字。

CBP 退稅 關稅

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