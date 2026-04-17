美國拿伊朗的錢換伊朗的鈾？討價還價 砍到200億

伊朗伊斯法罕濃縮鈾提煉設施的衛星圖像。（路透檔案照）

據美國阿克西奧斯新聞網站17日報導，美國官員和知情人士透露，美國準備解凍200億美元的伊朗 資金，以換取伊朗放棄其濃縮鈾庫存。美國總統川普 同日在社交媒體上稱，美國將獲得伊朗所有濃縮鈾庫存，但不會以任何方式、任何形式支付任何款項。

報導說，美伊正就一份3頁的停戰諒解備忘錄進行談判，拿解凍資金「換鈾」的計劃正是其中一項內容。目前，雙方正在就伊朗所擁有的濃縮鈾的處置方式、解凍多少伊朗資產等問題進行談判。

報導說，消息人士稱，在談判較早階段，美國曾準備解凍60億美元資金，供伊朗用於採購食品、藥品及其他人道主義物資。而伊朗方面當時提出的要求是解凍270億美元。美伊目前討論的最新金額為200億美元。

此外，美方曾要求伊朗同意將其所有核材料運至美國境內，但伊方僅同意在伊朗境內對這些核材料進行稀釋處理。根據目前正在討論的一項折衷提案，部分高濃縮鈾將被運往第三國，而非一定是美國。

雙方正在磋商的這份諒解備忘錄中，據稱還包含一項關於伊朗「自願」暫停鈾濃縮活動的條款。伊朗將被允許擁有用於生產醫用同位素的核研究堆，但須承諾其所有核設施均須建於地上，現有地下核設施將繼續處於停運狀態。而在上一輪談判中，美方要求伊朗同意暫停鈾濃縮活動20年，伊方則提出僅暫停5年。

報導說，據一名熟悉調解工作的消息人士透露，美伊第二輪面對面會談預計將在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行，時間很可能是19日。