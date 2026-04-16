川普：以色列及黎巴嫩今起停火10日 將邀雙方領導人會談

川普總統在白宮橢圓形辦公室。(路透)

川普總統表示，以色列及黎巴嫩將於美東時間今天下午5時起展開為期10天的停火。

他在真實社群(Truth Social)發文指出，自己今天已與兩國領導人通話，並聲稱這將是他「解決的第十場戰爭」。

他寫道：「我剛剛與備受尊敬的黎巴嫩總統奧恩(Joseph Aoun)，以及以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu )進行了非常良好的通話。這兩位領導人已同意，為了在兩國之間實現和平，將於美東時間下午5時正式開始為期十天的停火。」

「本周二兩國代表在華府 會面，這是睽違34年來的首次，會議由我們優秀的國務卿魯比歐 (Marco Rubio)主持。我已指示副總統范斯(JD Vance)、國務卿魯比歐，及參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)一同合作，與以色列和黎巴嫩協調，推動長久和平。」

「能解決全球九場戰爭，是我的榮幸，而這將是第十場，所以讓我們把它完成吧！」

他稍後還追加推文：「除了剛剛發布的聲明外，我也將邀請以色列總理內唐亞胡及黎巴嫩總統奧恩來白宮 ，舉行自1983年以來以色列及黎巴嫩之間首次具有實質意義的會談。」

他說：「雙方都希望看到和平，我相信這將會很快實現！」