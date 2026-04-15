美伊逐步接近達成「停戰框架協議」但並非板上釘釘

美國和伊朗談判代表在14日的磋商中取得進展（路透）

美國阿克西奧斯新聞網站15日報導，美國官員表示，美國和伊朗談判代表在14日的磋商中取得進展，正逐步接近達成「一項結束戰爭的框架協議」。

報導說，由美國副總統范斯、總統特使威科夫和美國總統川普 的女婿庫許納 組成的美方談判團隊14日繼續與伊朗方面及調解人通話並交換草案。一名美國官員說，「他們一直在與所有國家通電話和幕後溝通，雙方正日益接近」。另一名美國官員說，美方想達成協議，伊朗政府中部分成員也想要達成協議，「現在關鍵是讓（伊朗）整個政府成員都同意達成協議」。

不過，美國官員及熟悉調解過程的知情人士均表示，鋻於美伊之間存在巨大分歧，達成協議並非板上釘釘之事。

報導還說，在美伊停火21日到期前，可能在未來幾天內舉行新一輪面對面談判。如果達成框架協議，停火可能需要延長，然後就全面協議的細節進行談判。

另據《華爾街日報》報導，巴基斯坦 等調解方仍在推動延長美伊之間的停火，並安排第二輪談判。但據知情人士透露，相關進展較為緩慢。美國和伊朗原則上已同意會面，但尚未確定具體日期和地點。據伊朗和巴基斯坦方面發表的聲明，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾15日抵達伊朗首都德黑蘭，進一步斡旋美伊談判。

川普14日在接受美國媒體採訪時暗示，「未來兩天」美伊可能會在巴基斯坦重返談判桌。

據美國彭博新聞社15日報導，美國與伊朗考慮將停火延長兩周。但一名要求匿名的美國官員表示，仍無法保證停火會延長，美國尚未同意這一安排。

美伊代表團11日在伊斯蘭馬巴德開始談判，談判12日上午結束，未達成任何協議。伊朗方面說，談判在「不信任和猜疑的氣氛中」進行，雙方在兩三個重要問題上存在分歧。美方稱，已非常明確地說明自身「紅線」，但伊方不接受美方條件。