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鬧翻了？川普家族盟友孫宇晨 控加密幣帳戶被凍結「損失8000萬」

編譯周芳苑／即時報導
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World Liberty Financial最大投資者之一華裔孫宇晨，與川普家...
World Liberty Financial最大投資者之一華裔孫宇晨，與川普家族鬧翻。(路透)

川普家族主要加密貨幣公司World Liberty Financial最大投資者之一華裔孫宇晨(Justin Sun)公開批評該公司誤導投資者，他的帳戶被凍結並導致其價值縮水8000多萬元；該公司則反控孫宇晨行為不當，威脅提告。

孫宇晨是加密貨幣產業知名人物，與川普家族關係密切，12日在X平台指責川普集團旗下的World Liberty Financial建立一套系統，授權公司高層單方面控制用戶帳戶，包括凍結帳戶。

孫宇晨稱，他的帳戶去年9月以來一直被凍結，無法出售所持加密貨幣；據區塊鏈追蹤機構Bubblemaps分析，孫宇晨被凍結貨幣價值已縮水8000餘萬元，降至約4300萬元。他說他至少在World Liberty加密貨幣投注7500萬元，一度成為最大投資者。

孫宇晨自稱向來是川普及其加密貨幣友善政策的堅定支持者，但川普家族的作法與去中心化(decentralization)背道而馳，是被包裝成敞開大門的陷阱。

World Liberty在社群媒體上回應，指責孫宇晨也有不當行為，才導致帳戶被凍結，威脅對他提告。美國證券交易委員會(SEC)2023年指控孫宇晨在加密貨幣交易中有詐欺行為並非法推廣，孫宇晨3月同意付1000萬元罰款，該案撤銷。

World Liberty言之鑿鑿說，「我們有合約、證據，我們掌握真相。」

World Liberty由川普三個兒子於2024年川普競選期間成立。川普出任總統後放下在World Liberty的所有職位，未參與管理家族加密貨幣資產。

World Liberty主要代幣(token)WLFI去年8月以來價值下跌74%，然而其穩定幣(stablecoin)USD1卻躋身十大最常用穩定幣之列；穩定幣是一種加密代幣，交易價格與1美元等值，World Liberty穩定幣備受矚目主要是因為與知名機構合作、以及在大型交易所上線。

華裔 川普 加密貨幣

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