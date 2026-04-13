DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

美國總統川普（右）提著兩袋麥當勞餐點。（路透）

川普 總統周一在白宮 向一名DoorDash 外送員遞交了一張100美元現金小費。此前，該外送員將兩袋麥當勞餐點送至白宮西翼，並被帶入橢圓形辦公室。

這名外送員被公司確認為莎倫．西蒙斯（Sharon Simmons）。她在白宮西翼外的柱廊處，將川普喜愛的快餐餐點交付給這位美國總統。

「這看起來不像是事先安排好的。」川普開玩笑說，並借機宣傳其「免徵小費稅」政策。該政策距離大多數美國人2025年報稅截止日期僅剩兩天。

「免徵小費稅是一件非常特別的事情，非常特別。」川普表示。

當被問及是否給出豐厚小費時，川普把手伸入口袋，取出一張100美元紙鈔遞給對方。

「是的。」西蒙斯回答。

當天，西蒙斯身穿一件紅色T恤，上面寫著「DoorDash奶奶」，並告訴川普，她送來的餐點是「你最喜歡的」。

白宮方面表示，這些餐點包括起司漢堡和薯條，並補充說，食物隨後由總統親自送往西翼供工作人員享用。

川普此前曾公開表示，他偏好的麥當勞食品包括魚柳堡、巨無霸、薯條以及巧克力奶昔。

在2024年總統競選期間，川普曾在賓夕法尼亞州的一家麥當勞門店短暫體驗「炸薯條」與得來速工作，引發關注。

他在競選專機上食用麥當勞的畫面也曾被媒體拍攝。此外，在第一任期內，他還曾為克萊姆森大學橄欖球隊提供包括麥當勞、溫蒂漢堡與漢堡王在內的餐食。

來自阿肯色州的西蒙斯是一位擁有10名孫子的祖母。她表示，去年透過外送小費賺取約11,000美元，用以補貼家庭開支。自2022年加入DoorDash以來，她已完成超過14,000次配送。

送餐結束後，川普還邀請西蒙斯參觀橢圓形辦公室。

川普提出的「大又美法案」（One Big Beautiful Bill），年收入低於15萬美元的個人，其最高2.5萬美元的小費收入可免徵所得稅，但仍需繳納薪資稅。此外，該法案也為2025年的加班工資提供稅務減免。