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美軍封鎖生效 川普：伊朗軍方船隻靠近將摧毀

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美軍對伊朗港口封鎖令生效 伊警告將視為「海盜行為」

中央社華盛頓13日綜合外電報導
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美國總統川普（Donald Trump）設定開始對伊朗港口實施海軍封鎖的時間已過。在美伊上周末的和談未能達成協議後，川普宣布將封鎖戰略要道荷莫茲海峽。路透

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）設定開始對伊朗港口實施海軍封鎖的時間已過。在美伊上周末的和談未能達成協議後，川普宣布將封鎖戰略要道荷莫茲海峽。

法新社報導，美國軍方昨天宣布，將於格林威治標準時間14時（美東時間上午10時）開始封鎖伊朗的所有港口，但將允許並非往來伊朗的船隻通過荷莫茲海峽（Hormuz Strait）。

路透報導，伊朗軍方發言人已表示，美國對國際航運的任何限制都將是「海盜行為」，同時警告，如果伊朗的港口受到威脅，波斯灣（Persian Gulf）或阿曼灣（Gulf of Oman）內的任何港口都不會安全。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）說，任何軍艦若接近荷莫茲海峽，都將違反停火協議。

聯合國海事機構「國際海事組織」（International Maritime Organization）秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）今天則表示，根據國際法，沒有任何國家有權利封鎖荷莫茲海峽的航運。

另外，在昨天巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行的美伊會談破局後，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天表示，目前仍在盡全力化解美國與伊朗之間的衝突。夏立夫並稱美伊之間的停火現仍「維持中」。

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