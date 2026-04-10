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美伊談判在即 美軍繼續增兵中東

新華社華盛頓4月10日電
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「拳師號」檔案照。(路透)
「拳師號」檔案照。(路透)

據《華爾街日報》10日報導，美國和伊朗即將在伊斯蘭馬巴德開始談判之際，美軍繼續向中東地區部署戰機和部隊，為後續可能的軍事行動做準備。

報導以飛行追蹤數據和美國官員為消息源報導，多架戰鬥機和攻擊機已于近期抵達中東，預計來自美國陸軍第82空降師的1500至2000名士兵今後數日內也將抵達。同時，數千名海軍水兵和海軍陸戰隊員正在前往該地區途中。

另據美海軍官員透露，3月底從美國維吉尼亞州出發的「布希號」航空母艦及其護航艦艇，目前正航行在大西洋海域；3月中旬從加州出發的「拳師」號兩棲攻擊艦及其護航艦艇編隊，搭載著第11海軍陸戰隊遠征隊，正航行在太平洋海域。這些艦船可能需要一周以上時間才能抵達中東。

美國總統川普10日接受美國媒體採訪時表示與伊朗的會談結果將在24小時內明朗，並威脅稱，美國軍艦正在重新準備彈藥和武器，如果最終無法達成協議，美軍將恢復對伊朗的軍事行動。

此前，川普于8日宣佈，所有美軍艦船、飛機及人員將繼續在中東駐紮，直到達成的協議得到全面遵守。

美國東部時間7日晚，川普在社交媒體宣佈與伊朗停火兩周。次日，白宮新聞秘書李維特在記者會上宣佈，美伊將於當地時間11日上午在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行首輪會談。

巴基斯坦 加州 維吉尼亞州

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