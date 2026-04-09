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傳川普擬將美軍調離不挺戰北約盟國 西德義法遭點名

中央社華盛頓9日綜合外電報導
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美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普不滿部分北約成員國不挺伊朗戰爭，據悉考慮把駐當地美軍調往他國。美媒點名西班牙、德國、義大利、法國可能受影響，波蘭、羅馬尼亞、立陶宛、希臘則可能受益。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）獨家報導，根據美國政府官員，白宮正在考慮一項計畫，擬懲罰川普（Donald Trump）認為在伊朗戰爭期間不願幫助美國與以色列的北大西洋公約組織（NATO）成員國。計畫內容包括讓美軍撤出這些國家，轉而駐紮在更支持美方的國家。

據報導，川普最近曾揚言要完全退出北約，但這項提案遠遠沒有達到那種地步，因為法律規定，他須經國會批准方可為之。

這項計畫近幾周已在川普政府高層間流傳並獲得支持，目前仍處於初步構想階段，是白宮研議懲罰北約的多項方案之一。提案凸顯出，在川普決定對伊朗發動戰爭後，川普政府與歐洲盟友之間的裂痕日益加深。

根據華爾街日報，目前美國約有8萬4000名軍人駐紮在歐洲，不過確切人數會因軍事演習與輪調部署而浮動。美國在歐洲的基地是全球美軍行動的重要樞紐，也為駐紮國帶來經濟效益，在東歐的基地則能嚇阻俄羅斯。

目前還無法確定哪些國家會失去駐紮在境內的美軍，不過，一些盟國自川普重返白宮後與其關係不佳，最近又因反對伊朗戰爭而招致川普不滿。

華爾街日報指出，西班牙曾阻擋參與伊朗行動的美軍飛機使用其領空，也是唯一未表示會把國防支出提高至國內生產毛額（GDP）5%的北約成員國。

另外，雖然德國是美軍支援其中東行動最大且最重要的樞紐之一，在德國高官批評這場戰爭後，德國也讓川普政府官員感到挫折。

義大利也曾短暫阻擋美國使用西西里島（Sicily）的空軍基地。至於法國政府則是在美方保證降落的飛機未參與空襲伊朗後，才同意美方使用南法基地。

根據兩名政府官員的說法，除了調整駐軍部署外，美方計畫也可能包括關閉至少一座歐洲的美軍基地，可能是西班牙或德國。

官員表示，波蘭、羅馬尼亞、立陶宛、希臘等被視為較為支持美國的國家，可能因此受益。在北約內部，這些東歐國家國防預算占比最高，也是最早表態願支持國際聯合監控荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的國家之一。戰爭爆發後，羅馬尼亞很快就批准美方請求，允許美國空軍使用其基地。

但美方計畫可能導致更多美軍更靠近俄羅斯邊界，或許會引發莫斯科當局反彈。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）昨天表示：「令人相當遺憾的是，過去6周，北約對美國人置之不理，而出資保護他們的人正是美國人。」

川普昨晚也在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「在我們需要他們時，北約沒有出現，如果我們再次需要他們，他們也不會在那邊。」

歐洲高階官員反稱，事前從未接獲美方關於這場戰爭的磋商，使其難以在衝突初期進行協調。美國發動戰爭時，阿拉伯聯合大公國關閉商用空域，曾導致北約成員國愛沙尼亞及義大利的國防部長被困在杜拜。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）昨天訪問華府會見川普，儘管跨大西洋聯盟關係緊張，呂特仍試圖強化與川普的關係，也是勸說川普不要接管格陵蘭（Greenland）的人士之一。

自川普上任以來，北約面臨一系列外交危機，伊朗戰爭是最新一樁。川普因為對歐盟課徵高額關稅，以及與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）交涉斡旋烏克蘭和平協議而激怒盟國。

川普也因為試圖兼併屬於丹麥王國的北極圈內島嶼格陵蘭，引發與北約盟國丹麥的外交危機。

川普在2020年第一個總統任期內，曾下令從德國撤回約1萬2000名美軍，但拜登（Joe Biden）2021年就任後推翻該決策。

波蘭 白宮 德國

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