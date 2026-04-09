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傳伊朗在荷莫茲海峽收費 川普：最好立即住手

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普9日表示，有消息指出，伊朗正在向通行荷莫茲海峽的油輪收費，川普警告說，伊朗最好沒有這樣做，如果伊朗已經這麼做了，最好立即住手。

美國媒體ABC新聞記者卡爾（Jonathan Karl）日前在社群媒體上透露說，川普8日接受訪問，被問及是否認可伊朗擬在荷莫茲海峽收費的計畫，川普回答說，「我們正在思考合資成立聯合公司（joint venture）來這麼做」。

川普8日也在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美國將針對荷莫茲海峽交通堵塞的情況伸出援手，稱會採取很多正面的行動，並表示，將會有巨額利潤。

不過，白宮8日舉行記者會，有媒體問及伊朗在海峽收費是不是美方的紅線？白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）回答說，川普的立場很清楚，停火是基於自由、安全的荷莫茲海峽，同時要立即開放海峽交通。

針對美國為何接受伊朗在海峽收費？李維特說，這還不是川普政府公開表示，已經確定會接受的情況，指川普雖然拋出合資成立聯合公司，但川普表達的立場很清楚，他希望看到荷莫茲海峽不受到任何限制，立即開放。

川普9日則發文表態，不希望伊朗在荷莫茲海峽收費。

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