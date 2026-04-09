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北約秘書長：理解川普的失望

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北約秘書長：理解川普的失望

香港中通社9日電
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川普總統(右)與北約秘書長呂特。(路透資料照)
川普總統(右)與北約秘書長呂特。(路透資料照)

美國總統川普8日在與北約秘書長呂特的非公開會晤中宣洩了對北約的不滿。因伊朗戰事，這一軍事聯盟內部關係已陷入危機。

白宮停留逾兩小時後，呂特在美國有線電視新聞網(CNN)的《傑克·塔珀要聞播報》節目中說：「他（川普）顯然對許多北約盟友感到失望，我能理解他的立場。這是一場非常坦誠、非常開放的談話，同時也是兩位好友之間的交流。」

就在呂特表態數小時前，白宮發言人萊維特援引川普的話稱，在伊朗戰事中，北約「受到了考驗，卻以失敗告終」。

多個北約國家拒絕支持美國對伊朗的軍事行動，要麼不讓美軍戰機使用本國領空，要麼拒絕派遣海軍協助重新開放荷莫茲海峽。

呂特未點名具體國家，僅表示他個人認為，「部分」北約國家在伊朗行動中未能履行承諾，但「絕大多數歐洲國家」提供了協助。

同一天，德國總理梅爾茨與川普通電話。據德國《商報》報導，此次簡短通話的內容包括波斯灣的停火以及為確保荷莫茲海峽安全所做的外交努力。通話並未涉及德國海軍應作何具體貢獻。

據報導，在美國和伊朗就停火達成一致後，歐洲國家面臨的壓力越來越大，它們被要求參與確保波斯灣航運安全的海上行動。據德國《商報》記者從駐布魯塞爾的歐洲外交官處獲悉，北約也在討論在其框架內開展行動。

北約消息人士稱，「有很多理由支持將這一任務作為北約行動來組織」，這其中包括美國將參與此次行動。同時，北約將向美國證明，自己仍然具有價值。因此，北約有可能先以「意願聯盟」的形式啟動這項任務，即一個非正式的成員國組織，然後在7月於安卡拉舉行的北約峰會上將其併入北約指揮架構。

白宮 川普 北約

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