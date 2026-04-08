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一洲焦點／停火兩周是緩兵之計？美伊條款差一個關鍵字

以色列襲黎巴嫩 伊朗停止讓油輪通行荷莫茲海峽

允許伊朗在荷莫茲海峽收費？白宮：還沒同意

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。（歐新社）
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。（歐新社）

美國總統川普拋出可能與伊朗合資成立聯合公司在荷莫茲海峽收費，白宮8日表示，美國還沒有確定接受伊朗在海峽收費，指川普雖然提出成立聯合公司的想法，但川普的立場很清楚，他希望看到荷莫茲海峽不受到任何限制，立即開放。

川普7日宣布對伊朗停火兩周，並稱這會是雙向停火；川普並表示，美軍已經完成所有軍事目標，同時美國也與伊朗在達成長期的和平協議上進入後期討論。

川普8日接受美國廣播公司（ABC）訪問，被問及是否認可伊朗擬在荷莫茲海峽收費的計畫，川普回答說，「我們正在思考合資成立聯合公司（joint venture）來這麼做」。

川普8日稍早也在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美國將針對荷莫茲海峽交通堵塞的情況伸出援手，稱會採取很多正面的行動，並表示，將會有巨額利潤。

白宮8日舉行記者會，有媒體問及伊朗在海峽收費是不是美方的紅線？白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）回答說，川普的立場很清楚，停火是基於自由、安全的荷莫茲海峽，同時要立即開放海峽交通。

針對美國為何接受伊朗在海峽收費？李維特說，這還不是川普政府公開表示，已經確定會接受的情況，指川普雖然拋出合資成立聯合公司，但川普表達的立場很清楚，他希望看到荷莫茲海峽不受到任何限制，立即開放。

白宮 川普 伊朗

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