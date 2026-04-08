ABC記者：川普考慮聯手伊朗 在荷莫茲海峽收通行費

ABC記者透露，美國可能聯手伊朗，對通過荷莫茲海峽的船收取通行費。路透

美國媒體ABC新聞記者卡爾（Jonathan Karl）透露，美國可能聯手伊朗 ，對所有通過荷莫茲海峽的船收取通行費。

卡爾8日在社群媒體X上說：「我今天早上詢問川普 總統，是否同意讓伊朗對所有通過荷莫茲海峽的船收取通行費，他告訴我美國和伊朗可能聯手成立合資事業來收費。」根據這篇貼文，川普受訪時說：「我們考慮以合資事業形式這麼做，這是確保安全的方法之一，而且也能防範許多其他人。」

This morning, I asked President Trump if he’s okay with the Iranians charging a toll for all ships that go through the Strait of Hormuz, he told me there may be a Joint US-Iran venture to charge tolls:



“We’re thinking of doing it as a joint venture. It’s a way of securing it —… — Jonathan Karl (@jonkarl) April 8, 2026

另一方面，隨著停火協議承諾讓荷莫茲海峽暫時恢復通行，滯留在波斯灣的船正競相快速離開。輪船追蹤網站MarineTraffic數據顯示，希臘籍散裝船NJ Earth和掛上賴比瑞亞國旗的Daytona Beach，在當地時間8日上午通過荷莫茲海峽，是首批通過該海峽的船。

根據MarineTraffic數據，目前停留在波斯灣的油輪有426艘，液化石油氣（LPG）和液化天然氣（LNG）載運船分別為34與19艘。