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川普5月中訪北京 美貿易代表：盼延續美中穩定關係

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川普5月中旬訪北京 美貿易代表：盼延續美中穩定關係

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國貿易代表葛里爾。（路透檔案照）
美國貿易代表葛里爾。（路透檔案照）

美國總統川普預計5月中旬訪問北京，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）7日表示，美國希望延續美中之間的穩定關係，並確保美國繼續從中國取得稀土資源；葛里爾也說，美中日前在巴黎會談中提到建立「美中貿易委員會」（U.S.-China Board of Trade），為美中關係打好基礎。

葛里爾7日受邀出席華府智庫哈德遜研究所 (Hudson Institute）參加座談會，針對川普即將在5月出訪中國，預計與中國國家主席習近平見面，葛里爾形容美中現行的經貿關係處於穩定的狀態。

葛里爾說，這雖然聽起來很無聊，但認為美國不希望與中國有激烈的衝突，同時要保護美國自身的國家安全和經濟安全，所以選擇與中國進入這樣的穩定關係；葛里爾指出，美國仍維持向中國產品課徵可觀的關稅，尤其針對很多先進產品和製造業。

葛里爾說，美國向中國開徵高關稅本質上並不希望與中國陷入對抗，而是美國在貿易赤字上面臨挑戰，同時希望製造業回到美國生產，而中國和其他國家扮演很重要的角色；葛里爾指出，美國對中國的貿易赤字去年降低了30%。

對於川普即將訪問北京，葛里爾說，美國希望維持穩定的關係，也確保美國能繼續從中國取得稀土資源；葛里爾指出，美中貿易代表日前在法國巴黎會面，雙方提到稀土議題，同時也討論到如何推動美中的穩定關係，這包括建立美中貿易委員會作為兩邊政府的對口，以此機制來討論美中之間該買賣哪些非敏感產品，以及貿易流會長什麼樣子；葛里爾認為說，美中可以藉此進入更好的位置來討論困難的題目。

葛里爾指出，美中確實討論過美中投資委員會，但認為美中關係還沒有到火侯來針對投資項目做討論，認為美國的首要目標還是先控制好貿易赤字，同時確保國家安全無虞。

葛里爾說，美中貿易代表之間幾乎永遠都會討論到稀土，不過葛里爾希望稀土的議題不會在美中領袖中的談話中出現，盼稀土問題可以在部長級或幕僚級會談就獲得解決；葛里爾說，川普會繼續向習近平提倡美國取得稀土的途徑。

葛里爾並表示，美國在稀土自足上正取得重大進展，包括與美國的夥伴合作，討論到囤積，以及在開採、處理、精煉和製造上達成協議，同時美國也在討論設定價格機制，以確保計畫具有經濟永續性；葛里爾以墨西哥為例，指美國與墨西哥研擬出稀土合作的行動計畫，且在數周前達成協議。

葛里爾說，美國的目標是美國和盟友夥伴的稀土進入大規模生產，防止中國等國家傾銷。

關稅 習近平 華府

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