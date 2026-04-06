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川普5月訪中 回顧2年來中美貿易戰對峙與談判進程

中央社北京6日綜合外電報導
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圖為美中示意圖。(路透)
圖為美中示意圖。(路透)

美國總統川普預計5月訪問中國，此次行程備受矚目，且正值華盛頓推行全面且時而反覆無常的全球關稅政策屆滿1年之際。

全球前兩大經濟體之間的對抗，已從互徵報復性關稅，演變為在去年多輪貿易談判、通話以及兩國元首會晤後的緊張局勢管理。路透整理2年來中美貿易戰對峙與談判進程如下：

●今年的發展

3月——美國針對中國產業發起新的301條款不公平貿易調查，中國則以對等調查作為回應。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在巴黎會見中國國務院副總理何立峰及首席貿易談判代表李成鋼，進行第6輪談判，雙方均稱此次會談具「建設性」。

2月——美國最高法院駁回川普的全球關稅制度。川普表示他仍將使用關稅手段。

1月——中國以創紀錄的貿易順差結束2025年，可能得益於將貿易重定向到東南亞、非洲和拉丁美洲，同時對美國的出口下降加速。

●2025年主要發展

10月——中國在關鍵礦產領域展示其主導地位，將出口管制範圍擴大到更多稀土元素，並加強對半導體使用者的審查。

美國對中國進口產品加徵100%關稅，並對關鍵軟體實施出口管制。兩國還互相針對對方的航運業採取行動。

川普與習近平隨後在韓國釜山會晤，達成新的貿易休戰協議。華盛頓將削減關稅，北京則承諾打擊非法芬太尼貿易，恢復美國大豆採購，並暫停稀土出口限制。

9月——美國與中國討論TikTok股權剝離問題。美方推動與中國討論化學品、飛機引擎及零件貿易事宜。

6月至8月——川普表示，隨著部分中國稀土磁鐵生產商開始獲得出口許可，貿易休戰重新回到正軌。

美國開始向輝達（Nvidia）發放許可證，允許其向中國出口先進的人工智慧晶片；同時川普敦促中國將美國大豆採購量增加至4倍。關稅休戰協議延長了90天。

5月——首輪貿易談判在日內瓦舉行，雙方達成90天休戰協議，使高額關稅得以下調。3週後，川普表示中國違反協議，未能共同回調關稅及放寬關鍵礦產出口限制。中國則表示，美國對中國採取多項「歧視性限制性」措施。

4月——川普上任後立即對中國商品徵收10%懲罰性關稅，並在4月初宣布「解放日」（Liberation Day）關稅，使中美關係更加緊張。

中國採取報復行動，兩國輪番加徵關稅，稅率超過 100%。中國也開始限制部分稀土出口。

川普 關稅 貝森特

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