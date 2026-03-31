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是戰是和？白宮發言人：川普將就伊朗局勢發表全國談話

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統31日前往甘迺迪表演藝術中心，出席音樂劇《芝加哥》首演之夜。(路透)
川普總統31日前往甘迺迪表演藝術中心，出席音樂劇《芝加哥》首演之夜。(路透)

白宮發言人李維特31日在「X」發文預告，川普總統將於1日晚上9時發表全國談話，就伊朗局勢提供重要最新說明。

川普商稍早在白宮橢圓辦公室表示，美國將在「2到3周內」結束對伊朗的軍事行動，並稱已在伊朗實現政權更替。他說：「我們已經實現政權更替。不過，政權更替並不是我原本的目標。我只有一個目標：他們不能擁有核武，而這個目標已經達成。他們不會擁有核武。

他指出，美國正在完成最後的工作，「大約2周內或再多幾天」就能完成，並且「希望把他們擁有的一切都徹底摧毀」。接著又表示，若能達成協議，戰爭也可能提前結束，並對談判前景表達樂觀，他們比我更想達成協議。但在相當短的時間內，我們就會結束。現在我們面對的是一群非常不同的人，他們理性得多。」

川普表示，美國目前「完全不受制約」，並稱伊朗「幾乎已被炸得一乾二淨」，如今不僅喪失防空能力，甚至連基本反擊都做不到。他宣稱：「他們沒有在反擊，甚至連對我們開火都沒有。」並將原因歸咎於伊朗軍備「已被徹底摧毀，根本沒有東西可以射擊」。

他進一步強調，伊朗已不再具備海軍或有效軍事力量，直言「他們正在輸」，且「自己也承認在輸」，甚至「正在乞求達成協議」。

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