川普：不會在伊朗待太久 估美離開後荷莫茲海峽自動開放

美國總統川普。（路透）

美國總統川普 接受紐約郵報訪問時表示，「我們不會在那裡（伊朗 ）停留太久，不過在消滅他們的進攻能力這方面－無論他們還剩什麼進攻能力，我們還有更多工作要做」。被問及華爾街日報稍早關於其考慮在未重新開放荷莫茲海峽前就結束對伊朗行動的報導時，他回答：「一旦我們離開，海峽就會自動重新開放。」

他說：「我認為它會自動開放，我的看法是，我們已經把這個國家摧毀了。他們已經沒有實力了，讓那些使用這條海峽的國家自己去把它打開…因為我想，無論是誰在控制石油，都會非常樂意重新開放這條海峽」。

美國國防部長赫塞斯31日召開記者會則說，未來幾天的戰事將具決定性，且過去24小時伊朗發射的彈藥數量已經減到開戰以來最低。

他表示，美國將「用炸彈來談判」，直到伊朗放棄野心為止。他說，「我們高度偏向達成一項協議。如果伊朗願意放棄他們擁有的物資及野心，這非常好，這就是（我們的）目的。我們不要採取超出必要的軍事行動」。

他並指出，「我們的任務是確定已經逼使伊朗意識到如果他們（與美國）達成協議，這種新體制的情況將更好」。

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