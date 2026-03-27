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伊朗駭客成功入侵FBI局長電郵 大爆私人照、文件

售屋照片用AI修圖太過脫離現實 客人看房後便閃人

伊朗駭客成功入侵FBI局長電郵 大爆私人照、文件

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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駭客組織「Handala Hack Team」在其網站上表示已成功入侵美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）的個人電郵。（路透）
駭客組織「Handala Hack Team」在其網站上表示已成功入侵美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）的個人電郵。（路透）

據路透報導，一個與伊朗有關的駭客組織周五聲稱，已成功入侵美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）的個人電郵，並將其照片及其他文件發布至網路。

該駭客組織「Handala Hack Team」在其網站上表示，巴特爾「如今也將在成功遭駭的受害者名單中看到自己的名字。」組織同時公開了一系列據稱屬於巴特爾的私人照片，包括他叼著雪茄、乘坐古董敞篷車，以及手持一大瓶蘭姆酒對鏡自拍並做鬼臉的畫面。

一名美國司法部官員證實，巴特爾的電郵確實遭到入侵，並表示網路上流傳的資料看起來屬實。FBI尚未立即回應置評請求，駭客方面亦未回覆相關詢問。

Handala自稱是支持巴勒斯坦的「義警駭客」組織，但西方研究人員認為，其實際上可能是伊朗政府網路情報單位所使用的多重身分之一。該組織近期亦聲稱，於3月11日入侵總部位於密西根州的醫療設備與服務公司Stryker，並表示已刪除大量公司資料。

路透目前尚無法獨立核實巴特爾電郵內容的真實性。不過，Handala所聲稱入侵的個人Gmail地址，與暗網情報公司District 4 Labs先前保存的一筆資料外洩紀錄中，與巴特爾相關的地址一致。負責Gmail服務的Alphabet旗下Google尚未對此發表回應。

駭客所上傳、並經路透檢視的部分資料顯示，內容包含2010年至2019年間的通信紀錄，涵蓋個人與工作往來信件。

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