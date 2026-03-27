美伊各自增兵做準備 地面開戰可能性有多大？

川普總統。(路透)

美國防部官員透露，五角大樓正考慮向中東增派多達1萬人的地面部隊，並制定針對伊朗 的「致命一擊」軍事方案。伊朗媒體同日報導，伊朗已組織超過100萬人為地面作戰做準備。美伊地面開戰可能性有多大？

《華爾街日報》26日報導稱，美國防部官員透露，正考慮向中東增派1萬人的地面部隊，預計包括步兵、裝甲車輛、海軍陸戰隊員、傘兵。很可能部署在能夠對伊朗及其石油出口樞紐哈爾克島實施打擊的範圍內。

另據美國Axios網站援引消息人士和兩名官員的信息報導，美國防部正在制定對伊朗發動「制勝打擊」的方案，包括利用陸軍和大規模轟炸。

美軍秣兵厲馬的同時，美國總統川普仍不放棄威逼伊朗進行停戰談判。川普26日在社交媒體發文，稱對伊朗能源設施空襲再推遲10天。白宮表態含糊，稱美國是否為開放荷莫茲海峽動用地面部隊是一個假設問題，只有川普能作出這樣的決定。

伊朗已公開拒絕美國提出的停戰方案，並在為可能的地面戰事做準備。據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，一名伊朗軍方知情人士透露，伊朗已組織超過100萬人參與地面作戰，大量伊朗年輕人湧向伊朗軍隊及民兵組織征募中心。該知情人稱，若美國想以「自殺式行動」開通荷莫茲海峽，伊方已做好準備。

軍事專家宋忠平27日接受香港中通社採訪時表示，美國派遣地面部隊，無論是海軍陸戰隊還是第82空降師，更多是執行特種作戰，而非大規模地面戰。作戰目標或包括定點清除、控制並破襲重要軍事設施，配合海空軍優勢，快進快出，快打快退。只有這樣，才不會令美軍陷入伊朗縱深戰場的險境之中。

宋忠平分析，當前跨區打擊下，美軍得以發揮空、海軍遠程精準打擊優勢。一旦展開地面戰爭，反而讓伊朗地面部隊有了用武之地，美軍只會陷入被動。特別是哈爾克島易攻難守，美軍若大規模派地面部隊控制該島，並非一步好棋。多達1萬人的地面部隊赴伊朗，威懾作用更大。

美以伊當前採取何種戰術？宋忠平指出，伊朗對美以的還擊，主要依靠無人機、彈道導彈、巡航導彈控制荷莫茲海峽，影響全球油價，進而逼迫美國盡快停戰。伊朗反倒希望和美國開展地面戰。美軍和以軍在協同作戰，美軍重點打擊伊朗核心目標，尤其是伊斯蘭革命衛隊的重要目標，以軍除此之外亦負責實施定點清除，摧毀伊朗指揮體系中的關鍵軍政人士，試圖癱瘓伊朗的作戰體系。

宋忠平續指，伊朗當前打擊手段雖然不精準，但可對美以目標及遜尼派國家形成巨大威懾效應。美以的打擊殺傷力較大，對伊朗戰鬥力會造成較大遲滯。

未來衝突走向，宋忠平認為有三種可能：最可能的結局是三方無力承受巨大消耗，既不談判，也不簽署協議，各讓一步，減少衝突的頻度和力度，直至罷兵休戰，不了了之。其次是美國撥付更多預算，戰爭持續。可能性最低的結局是三方簽署和平協議，但就當前美伊要價而言，屬天方夜譚。