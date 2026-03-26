川普將簽行政令為TSA員工付薪 遭疑錢從哪來、權從哪來？

一名TSA員工在維吉尼亞州杜勒斯機場對旅客進行安檢。(歐新社)

國會山莊報(The Hill)報導，川普總統26日宣布，他將簽署一項行政命令，在國土安全部(DHS)因政府停擺受到影響之際，「立即」向運輸安全管理局(TSA)人員發放薪資。

川普在「真實社群」(Truth Social)上發文表示：「我將簽署一項命令，指示國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)立即支付我們的TSA人員薪資，以應對這一緊急情況，並迅速制止機場的民主黨混亂。」

他還說：「這並不是一件容易的事，但我會去做！我要感謝我們辛勤工作的TSA人員，以及移民及海關執法局(ICE )，他們在機場為我們提供了極大的幫助。」

國土安全部因為預算僵局關閉41天，無薪可領的TSA安檢員紛紛請假或離職，全美多個機場出現旅客大排長龍。機場混亂讓國會與白宮 都面臨壓力，愈來愈多共和黨 人士認為TSA人力短缺已演變成共和黨的政治包袱，在民主黨沒有讓步跡象之下，川普應盡快動用行政權力拿出解套辦法。

美聯社報導，白宮之前曾提出一項非同尋常的舉措：在參議員審議共和黨向民主黨提出的「最終」方案、以結束資金僵局之際，援引國家緊急狀態來支付TSA人員的薪資。

關於總統計畫的細節尚未立即公布，他未說明是援引何種權力來付薪給TSA員工，但宣布國家緊急狀態在政治上將有風險，而且幾乎一定會引來法律挑戰，川普可能只會先動用其他來源的資金。

目前也不清楚，如果川普早已擁有付薪權力，為何在國安部停擺期間，會等超過五周才向TSA員工發放薪資。

「總統的做法完全正確」，懷俄明州共和黨參議員、黨鞭巴拉索(John Barrasso)表示，「TSA人員將會領到薪水。」

緬因州共和黨參議員、撥款委員會主席蘇珊・柯林斯(Susan Collins)則表示，還有其他資金可依法用於支付TSA以及海岸防衛隊，無需宣布國家緊急狀態。

為國土安全部提供經費到今年9月的提案在眾院通過後，25日晚間在參院表決時遭到民主黨封殺。這是民主黨第七度擋下國土安全部預算。