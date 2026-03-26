川普施壓伊朗認真看待美伊談判 批北約無所作為

美國總統川普。美聯社

美國總統川普 今天發文警告，伊朗 「最好儘快認真看待」結束中東戰爭的談判，否則將面臨無法挽回的後果，同時再次批評北大西洋公約組織（NATO）對此毫無作為。

法新社報導，川普堅稱，儘管伊朗官員公開否認，伊朗仍在和美國就終結這場近4周的戰爭進行談判。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「伊朗的談判代表非常不同，甚至可以說是『古怪』。」

川普說：「他們正在『乞求』我們達成協議，而他們本來就該這麼做，因為他們在軍事上已遭徹底擊潰，幾乎沒有翻身機會，但他們對外卻聲稱只是在『檢視我們的提案』，大錯特錯！」

川普警告說：「他們最好儘快認真起來，以免為時已晚，一旦事態發展到那一步，將再無回頭路，而且結果會非常難看！」

巴基斯坦證實，曾將美國提出的15點方案轉交給伊朗官員；巴國外交部長達爾（Ishaq Dar）今天表示，雙方正透過伊斯蘭馬巴德進行「間接談判」。

川普今天也再度抨擊北約 盟友，說美國「不需要北約的幫助」。

他說：「在面對伊朗這個如今在軍事上已被徹底摧毀的瘋狂國家，北約成員國根本沒有提供任何協助。」

川普強調：「美國不需要北約的任何協助，但『永遠不要忘記』這個極其重要的時刻！」