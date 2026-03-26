為何伊朗更傾向與范斯談判？

川普總統聲稱正與伊朗進行談判，據報伊方更傾向與副總統范斯(右)展開談判。(歐新社)

美以伊朗衝突持續接近一個月，美國總統川普 聲稱正與伊朗進行談判。有媒體報導，伊方據報更傾向與美國副總統范斯展開談判。有分析認為，范斯更具有權威性和代表性，之前的美國代表已經失去了伊朗的信任。

兩名美國政府高級官員3月25日向媒體披露，美方正設法安排本周末在巴基斯坦舉行一場會議，討論結束美國對伊朗戰事的「退出方案」。

美國有線電視新聞網以這兩名官員為消息源報導，根據目前的計劃，范斯將前往巴基斯坦，其他政府高官可能隨行。不過目前尚存變數。會議也可能在土耳其 舉行。

消息人士透露，伊朗更傾向於范斯作為談判代表，與伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫進行談判。

此前，英國《每日電訊報》的消息稱，伊朗拒絕接受美國總統特使威科夫和川普女婿庫許納作為美國談判代表，指責兩人「背信棄義」。原因是今年2月他們舉行會談後數小時，伊朗就遭到軍事打擊。

對此，上海復旦大學美國研究中心教授張家棟26日向中通社表示，這兩人（威科夫和庫許納）不是正式官員，只是總統私人代表，缺少權威性、合法性、正當性和可信度。而范斯是美國副總統，必須要對自己的承諾負責。

此外，旅法政治學者、復旦大學中國研究院研究員宋魯鄭同日接受中通社採訪時也指出，庫許納是猶太人，在川普第一個任期的時候，他的政策就非常偏向以色列 ，很不公正。這次美伊開戰之前威科夫和庫許納剛和伊朗談判完不久，美國就動手了，導致他們失去了伊朗的信任。而且二人的層級還比較低，而范斯是美國副總統，代表美國，要考慮到國家的顏面。

宋魯鄭認為，范斯和川普都屬於「讓美國再次偉大」（MAGA）的群體，並不希望美國捲入太多的外部衝突，而庫許納是猶太人，他不在乎MAGA的訴求，而只在乎猶太人的利益。

據悉，威科夫和庫許納都是猶太人。猶太人約占美國總人口的2.4%，但在政治、經濟、外交等關鍵領域占據重要地位。

另有報導提到，一位海灣國家消息人士表示，伊朗方面相信范斯會信守承諾。范斯在這次伊朗衝突中多數時間保持沉默。范斯被認為對結束衝突更有同理心，他對川普的軍事行動一直保持一定程度的懷疑。