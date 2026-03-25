整理包╱美以對伊朗軍事打擊 3．25最新戰況

伊朗新聞電視台援引一名高級官員的話報導說，伊朗拒絕美國提出的停戰方案，並提出伊方關於停戰的5項條件。（美聯社）

美國和以色列 對伊朗 發動的軍事打擊25日進入第26天。以下是最新戰事速覽：

美國

據以色列第12頻道電視台援引知情人士消息報導，美國向伊朗提出的一份旨在結束戰爭的協議涵蓋15個要點，其中包括伊朗承諾永不發展核武器、開放荷莫茲海峽為「自由海域」等。

據美國《紐約時報》援引美國國防部官員消息報導，國防部已調派美陸軍第82空降師約2000名士兵前往中東，以備川普 在與伊朗展開外交行動的同時有更多軍事選項。

川普稱對伊朗的戰爭「已經勝利」，伊朗已準備「達成協議」。

據美國阿克西奧斯新聞網站報導，美國和以色列官員表示，川普同時在為與伊朗進行外交談判和軍事升級做準備。即便美國與伊朗談判，美以也計劃將對伊朗戰事再持續兩到三周。

美國國會參議院投票，一項旨在阻止川普未經國會批准進一步對伊朗發動軍事行動的議案被否決。

伊朗

據伊朗學生通訊社報導，對於美國方面被曝向伊朗提出停戰協議，伊朗政府信息委員會主席哈茲拉蒂說，「敵人列出了他們通過攻擊無法實現的願望」。美國向伊朗提出的15個停戰協議要點，是美國總統川普的「又一個謊言」，「不用理會」。

伊朗新聞電視台援引一名高級官員的話報導說，伊朗拒絕美國提出的停戰方案，並提出伊方關於停戰的5項條件。

據《今日印度》網站報導，伊朗外交部發言人巴加埃在接受該媒體專訪時說，伊朗沒有與美國展開談判，將繼續行使自衛權。

據塔斯尼姆通訊社等多家伊朗媒體報導，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人發表聲明說，美國所吹噓的「戰略力量」已經變成「戰略失敗」。

伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫在社交媒體上說，伊朗正在密切關注美國在中東地區的所有動向，特別是軍隊部署。

伊朗伊斯蘭革命衛隊在社交媒體發佈聲明說，已發動「真實承諾－4」行動第81波攻勢。此輪行動中，伊斯蘭革命衛隊使用「伊馬德」「吉亞姆」「霍拉姆沙赫爾-4」等導彈，打擊包括海法、迪莫納、特拉維夫在內的70多處目標。

伊朗多家媒體報導稱，伊朗海軍司令沙赫拉姆·伊拉尼表示，美軍「林肯」號航母的動向一直在伊朗監控之中。一旦「林肯」號進入伊朗導彈射程範圍，將成為伊朗海軍的打擊目標。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台援引伊朗教育部的聲明報導，自美國和以色列對伊朗實施軍事打擊以來，伊朗已有243名學生和教師喪生。

伊朗塔斯尼姆通訊社援引伊朗情報部的一份聲明報導說，該部門逮捕了39名為「恐怖組織」及美國和以色列從事間諜活動的雇傭人員。

以色列

以色列中部城市特拉維夫多個地點被伊朗導彈擊中，造成多人受傷，一些汽車和房屋損毀。

以色列國防軍發表聲明說，以空軍在情報部門配合下，對伊朗伊斯法罕地區多處軍事工業目標實施打擊，其中包括一處「水下研究設施」。

黎巴嫩

黎巴嫩真主黨呼籲黎政府恢復對伊朗駐黎大使委派的批准，並取消將其列為「不受歡迎的人」及驅逐出境的決定。

伊拉克

伊拉克國防部發表聲明說，隸屬於伊國防部的哈巴尼亞基地軍事醫療所和工程部遭到空襲，7名伊拉克士兵身亡，另有13人受傷。

伊拉克武裝部隊總司令發言人薩巴赫·努曼發表聲明說，伊拉克總理蘇達尼已指示外交部召見美國駐伊拉克大使館臨時代辦，就當天針對哈巴尼亞基地軍事醫療所的空襲事件提出強烈抗議。