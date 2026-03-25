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伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

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伊朗戰事緊張 美軍船艦部署中東周邊動態一次看

中央社華盛頓25日綜合外電報導
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美國海軍兩棲突擊艦「拳師號」。資料照片。(路透)
美國海軍兩棲突擊艦「拳師號」。資料照片。(路透)

美國2月28日聯手以色列向伊朗展開軍事行動，戰事已進入第4周，如今傳出美伊兩國啟動和談消息，但美軍船艦仍部署於中東地區及周邊海域，蓄勢待發以因應可能的戰局變化。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）本月23日報導，美軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航艦打擊群正在阿拉伯海（Arabian Sea）執行打擊伊朗的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。

美軍中央司令部（CENTCOM）早在1月下旬就宣布，「林肯號」航艦打擊群已經部署於中東地區。

參與對伊朗作戰的美軍航艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）則因為艦上洗衣區域於本月稍早起火，目前正在希臘克里特島（Crete）索達灣（Souda Bay）港口進行維修。

「福特號」日前駛離紅海（Red Sea）後，先在21日經過蘇伊士運河（Suez Canal），並於23日來到索達灣。

路透近日引述美國匿名官員說法報導，海軍將派遣航艦「布希號」（USS George H. W. Bush）接替已在海上部署9個多月的「福特號」。

美軍兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）先前從日本出發，上周通過馬六甲海峽（Strait of Malacca），目前停泊印度洋狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）港口，此處距離伊朗大約4000公里。

航空媒體Aviation A2Z今天報導，「的黎波里號」艦上載有大約2200至2500位美軍陸戰隊員，並搭載F-35B匿蹤戰機、MV-22魚鷹機和攻擊直升機。

兩棲攻擊艦「拳師號」（USS Boxer）18日部署於加州聖地牙哥，其兩棲戰備群目前已在美國海軍第三艦隊（U.S. Third Fleet）轄區內航行。

從美國海軍研究協會新聞發布的圖片來看，「拳師號」兩棲戰備群位於太平洋北部海域。

路透先前報導提及，美國決定派遣數以千計的陸戰隊員與水兵，讓他們搭乘「拳師號」，隨同陸戰隊遠征軍和相關軍艦前往中東地區。

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