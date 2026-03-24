美擬調派82空降師約3000人 協助陸戰隊奪哈格島

2025年在紀念美國陸軍建軍250周年的閱兵式中，身穿二戰時期制服的第82空降師士兵經過川普總統的觀禮台。(美聯社)

五角大廈 官員透露，美軍高層正評估調派陸軍第82空降師的一個作戰旅及部分師部人員，支援在伊朗 的軍事行動。82空降師的快速反應旅可在陸戰隊奪取哈格島後增援。

紐約時報引述不願具名的官員表示相關規畫極為審慎，五角大廈或美軍中央司令部也尚未下達任何命令。

據悉規畫調動的單位是第82空降師的立即反應部隊（Immediate Response Force），這個旅約有官兵3000人，能在18小時內部署到全球任何地點。這支兵力可能用來協助奪取伊朗主要的石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）。

之前外界研判的可能方案是由兵力約2500人的第31陸戰隊遠征支隊（31st Marine Expeditionary Unit）發動奪島；第31陸戰隊遠征支隊正開赴波斯灣。

哈格島上機場已在近期遭美軍轟炸受損，一些前美軍指揮官認為，更可能的做法是先由陸戰隊登場，因陸戰隊的工兵單位能迅速修復跑道及其他機場基礎設施。一旦修復完成，美軍便可開始透過運輸機運送裝備、補給，必要時投送部隊。

此時82空降師的部隊可作為陸戰隊的增援。現、前任官員們指出，空降部隊的優點是能在一夜之間抵達，然而缺點是無法攜帶重型甲車等重裝備，面對伊朗部隊反擊時缺乏足夠防護。

現、前任官員們表示，陸戰隊在後勤接續與長期作戰能力方面不如82空降師，因此若發動奪島作戰，82空降師可能被用來接替陸戰隊。

82空降師的立即反應部隊近年曾多次在短時間內部署，包括2020年1月在巴格達美國大使館遭攻擊後前往中東、2021年8月赴阿富汗 執行撤離任務，以及2022年前往東歐支援與烏克蘭相關的行動。

▼收聽一洲焦點Podcast：