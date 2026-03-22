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ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描

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川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描

世界新聞網王若馨／即時報導
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白宮「邊境沙皇」霍曼。(歐新社)
白宮「邊境沙皇」霍曼。(歐新社)

白宮「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)22日表示，雖然移民與海關執法局(ICE)人員將從明天起協助運輸安全管理局(TSA)人員，但不會直接參與機場安檢掃描工作。

霍曼在有線電視新聞網(CNN)國情咨文(State of the Union)節目中說：「只要能提供額外安全支援的地方，我們都會協助，但我不認為ICE人員會去操作X光機，因為我們沒有受過這方面的訓練。」

霍曼表示：「但TSA目前執行的一些安全工作，可以由我們接手，讓TSA人員回到他們更專業的崗位，幫助加快通關速度、縮短排隊時間。」

川普總統昨日在真實社群(Truth Social)發文說，ICE人員將從周一起協助TSA，由霍曼負責整體行動；霍曼則表示，他正與ICE代理局長里昂斯(Todd Lyons)以及TSA代理局長麥克尼爾(Ha Nguyen McNeill)共同制定計畫。

霍曼說：「我們會在今天結束前提出方案。」他並表示，將優先把ICE部署到「排隊最嚴重的機場」。

霍曼補充：「ICE其實早已部署在全美多個機場，負責各類調查工作，包括打擊走私等刑事案件。但目前也有TSA人員負責出口管制，例如防止旅客從出口進入機場。」

他說：「ICE執法人員可以負責這類出口管制工作，確保沒有人從出口進入機場，這樣就能讓TSA人員回到安檢崗位，減少排隊時間。」

他強調：「這次的重點，是協助TSA第一線人員。」

不過，國會山莊報(The Hill)指出，霍曼的說法與運輸部長達菲(Sean Duffy)似有落差，達菲在接受美國廣播公司(ABC)訪問時表示，ICE人員將協助機場安檢工作。

達菲說：「他們在南部邊境也操作類似的安檢設備，無論是包裹還是人員，都會經過類似系統。」

他並表示，ICE人員具備相關訓練，能協助安檢與分流人潮。

國會山莊報已向白宮、TSA、ICE及運輸部尋求進一步說明。

白宮 ICE

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