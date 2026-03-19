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一洲焦點／川習會延1個月 習想見、川普為何不去？

美軍一架F-35戰機疑被伊朗火力擊中 緊急降落

日美領袖會談 日媒：高市將傳達台海和平穩定重要性

中央社東京19日專電
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美國總統川普（右）19日在白宮與日本首相高市早苗（左）會晤時發言。美聯社
美國總統川普（右）19日在白宮與日本首相高市早苗（左）會晤時發言。美聯社

日本首相高市早苗於美國時間19日在白宮與美國總統川普舉行會談。日媒報導，會談除聚焦伊朗局勢與能源安全外，高市預計向美方明確傳達，維持台灣海峽和平穩定的重要性。

產經新聞報導，這是高市早苗去年10月就任首相後首次訪美。針對伊朗局勢，預料她將強調應儘早使局勢降溫，以及確保荷莫茲海峽航行自由與穩定能源供應的重要性，並表明日本也將提供合作。

會談的焦點在於高市早苗將傳達日本能提供何種協助，以及川普會提出何種要求。川普過去曾要求包括日本在內的同盟國，派遣船艦前往荷莫茲海峽護衛民間船隻，並且對派遣持謹慎態度的國家表達不滿。然而，在戰鬥持續的情況下，依據日本法律，要派遣自衛隊具有極高門檻。

高市出發前在參議院預算委員會答詢表示，「將依據日本法律，清楚說明能做的會做，不能做的就是不能做。」日本政府內部也浮現在停火後派遣掃雷部隊協助清除水雷等方案。

此外，高市也將傳達日本政府絕不容許伊朗發展核武的立場，並預計在因應北韓核武與飛彈研發問題上與美國加強合作，同時請求美方協助解決日本人拉致（遭北韓綁架）問題。

兩國領袖將確認推動重視自由貿易、航行自由與法治的「自由且開放的印太地區」方針，背後意圖在於抑制中國的霸權主義行動。高市也計劃向川普強調台灣海峽和平與穩定的重要性。

雙方也將推進經濟安全保障領域的合作，包括討論在南鳥島外海的海底稀土共同開發，以及制定擴大稀土等重要礦產來源的行動計畫。在對美投資方面，雙方正在協調宣布包括小型模組化反應爐（SMR）及天然氣發電設施建設項目。

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