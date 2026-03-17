210億對台軍售延遲交付 國務院官員：致力解決問題

美國眾院外交委員17日針對美國軍售改革舉行聽證會，美國聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）17日指出，美國對台軍售仍有價值210億美元的軍售尚待交付，希望能夠加速交貨。（路透）

美國聯邦眾議員 巴爾（Andy Barr）17日指出，美國對台軍售 仍有價值210億美元的軍售尚待交付，希望能夠加速交貨；美國國務院 政治-軍事事務局資深官員布朗（Stanley Brown）表示，政府持續致力解決問題。

此外，美國聯邦眾議員鮑加納（Michael Baumgartner）17日於眾院外交委員會也反應說，在他的選區內有軍火供應商向台灣出售零件，不但沒有被國防部優先處理，反倒被擠到隊伍最後面，質疑川普政府的軍售程序不夠完善。

美國眾院外交委員17日針對美國軍售改革舉行聽證會，巴爾在會中先是肯定川普政府通過110億美元的對台軍售，是史上規模最大的對台軍售之一，項目包括海馬士多管火箭、榴彈自走砲等，並表示，他樂見台灣國防部長稱審查進度正按計畫前進，指這項軍售強化西太平洋的嚇阻政策。

不過，巴爾也指出，美國對台軍售仍有210億美元的項目延遲交付，包括80億美元的F-16V戰機、20億美元的艾布蘭主力戰車、榴彈砲、標槍飛彈和飛彈精準打擊系統等；巴爾表示，台灣是除了「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）之外，很重要的風險區，希望他能夠藉此釋出訊號，讓美國的國防工業動起來。

對此，出席聽證會的布朗表示，政府持續尋找方案來加速對台軍售，並點名其中很大部份是F-16V戰機，指國務院持續在推進這個議題。

鮑加納17日先是詢問說，提供台灣必要的武器來應對中國武力侵犯的威脅是不是政府的優先事項？美國國防安全合作局局長米勒（Michael Miller）回答說，美國與台灣的安全合作是首要任務（top priority）。

鮑加納進一步指出，在他的選區有供應商希望透過「直接商售」（Direct Commercial Sales）的管道售予台灣零件，卻一直被擠到隊伍最後面，卡關逾一年，指美國軍方的軍售程序沒有把對台直接商售列為優先管道。

米勒回答說，這有可能是執照的問題，也可能是台灣方面沒有採購意願；布朗則表示，如果廠商有任何問題，若與國務院聯繫，他們願意伸出援手。