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美財長貝森特：美中官員巴黎會談「具建設性」

中央社巴黎16日綜合外電報導
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美國財政部長貝森特（Scott Bessent，左）16日在美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer，右）陪同下，向媒體發表談話。路透
美國財政部長貝森特（Scott Bessent，左）16日在美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer，右）陪同下，向媒體發表談話。路透

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，與中國高層官員在法國巴黎舉行的會談「具建設性」。

法新社報導，貝森特告訴記者，會談「具建設性，也彰顯（雙邊）關係的穩定性」。

外界普遍認為，這次在巴黎的會談是在為美國總統川普（Donald Trump）預計訪問中國鋪路。

川普原定訪中日期為3月31日至4月2日，不過美方官員今天證實，由於華府對伊朗發動的戰爭，行程很可能延後。

根據美國財政部的說法，貝森特與中國國務院副總理何立峰會談，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也出席會議。

自川普重返白宮以來，美中經濟關係經歷動盪的一年。

美國上周宣布對全球60個經濟體展開新的貿易調查，對象涵蓋中國與其他主要貿易夥伴。根據美方官員的說法，調查將聚焦「未就打擊強迫勞動採取行動」，以及是否對美國貿易構成負擔或限制。

在美國最高法院推翻川普先前的全球性關稅後，外界認為美方有可能進一步加徵關稅。

葛里爾表示，他的團隊向中方簡介「我方因應最高法院（判決）時，在美國貿易政策上的作為」。

他補充道：「總統的貿易政策沒變，我們的工具可能會變，而且我們正在進行這些調查。…我們不想預設立場，並和對方就相關程序進行了良好溝通。」

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