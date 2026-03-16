呼籲各國援助解封荷莫茲海峽 川普：熱不熱情很重要

美國總統川普16日出席甘迺迪表演藝術中心董事會會議。（歐新社）

美國總統川普16日再度向各國喊話，鼓勵經濟仰賴石油 出入荷莫茲海峽的國家加入協助美軍的行列，並點名中國、日本、南韓 和歐盟 等國；川普指出，很多國家的援助已經在路上，不過有些國家沒有那麼「熱情」，並表示，他在乎各國熱情的程度。

伊朗持續封鎖荷莫茲海峽航道，阻礙油輪通行，衝擊國際油價，川普日前拋出由美國海軍護送油船通過海峽的選項；川普也警告北約（NATO）若不協助疏通荷莫茲海峽，將面臨「非常不利」的未來，呼籲歐洲盟國和中國採取行動，甚至表示不排除延後訪問北京。

川普16日表示，美國強烈鼓勵依賴荷莫茲海峽取得石油的國家出手，稱美國自海峽取得的石油不到美國進口的1%；川普並點名日本和中國，分別依賴海峽進口95%和90%的石油，川普也點名南韓，指南韓依靠海峽取得35%的石油，以及歐盟也依靠海峽進口可觀的石油量。

川普說，美國希望這些國家能夠在解封荷莫茲海峽上伸出援手。

川普表示，美國已經收拾伊朗，但荷莫茲海峽卻遭到挾持，只要一名恐怖分子就有可能在水中設下陷阱，或者發射小型飛彈來威脅過往船隻；川普說，伊朗過去一直把荷莫茲海峽當作威脅國際經濟的武器。

川普說，很多國家已經告知他們在前往海峽的路上，部分國家非常熱情，部分國家則不；川普說，他在乎各國熱情的程度；川普抱怨說，部分國家有美軍駐軍保護他們，這些國家卻拒絕提供協助。

至於有哪些國家願意提供協助，川普說，川普政府很快就會對外公布名單；川普也說他近日與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話，並認為法國會提供幫助。

川普又稱，其實美國有最強大的軍隊，不需要任何國家的幫助，但他想要試探各國的態度，川普並表示，他非常意外英國沒有在第一時間提供幫助，指他請求英國派遣兩艘航空母艦援助，但英國不願這麼做，直到美國已經摧毀伊朗軍隊，英國才說願意提供，但已經太晚了。

川普說，他認為英國也會參與解封荷莫茲海峽，並表示，英國應該熱情地參與。