川普政府將取消溫室氣體排放管制 每輛車可省成本2400元

川普政府將廢除歐巴馬任內的2009年「危害認定」(endangerment finding)，取消管制溫室氣體排放的聯邦法律。（路透）

華爾街日報9日晚間獨家報導，川普 政府將廢除歐巴馬任內的2009年「危害認定」(endangerment finding)，取消管制溫室氣體排放的聯邦法律，知情官員透露，決策定案本周稍晚便將公布，細節包括取消汽機車氣體排放的測量、通報、認證與合規要求。環境保護署(EPA)署長李修頓(Lee Zeldin)接受訪問時說：「這是美國史上規模最大的解除管制(deregulation)行動。」

2009年「危害認定」指出，有6種溫室氣體對公共健康與福祉帶來威脅。「危害認定」研究結果因此成為管制溫室氣體排放的聯邦法律基礎，在這個基礎之上出現的「清淨空氣法」(Clean Air Act)，則限制發電廠氣體排放。

報導指出，知情官員說，川普政府這波法規鬆綁，適用範圍並不包含發電廠及石油 、天然氣 等設施的固定來源氣體排放。解除管制很可能被視為石化產業多年來一直要求降低管制的努力終於獲得一大勝利。

官員說，這波法規鬆綁等於削減超過1兆元的監管費用，平均每輛汽車節省成本大約2400元。

川普總統上台以來一直嘗試廢除石油、天然氣產業盟友指控的「負擔過重」法規。川普將石化燃料定義為攸關經濟及國家安全，擴大對石化燃料的依賴有助於降低能源價格。

報導指出，對於運營遍布全球的大型公司來說，廢除「危害認定」的政府決策可能帶來新的不確定性，夾在國內環保標準較低、國外排放規則較嚴的兩種不同版本之間。另外，聯邦層面的法規真空，可能促使各州自行訂定管制氣體排放的州法，為企業帶來新的法律挑戰。

公共健康與環保組織則說，聯邦氣候管制法律每年能防止數十萬個過早死亡(premature deaths)的案例。