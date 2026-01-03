我的頻道

一杯酒下肚就臉紅？「亞洲臉紅症」藏健康風險

川普讚抓馬杜洛「非凡」行動 必要時將對委再攻擊

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

中央社佛羅里達州棕櫚灘3日綜合外電報導
哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）
哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

美國今天對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕並帶走委國總統馬杜洛及其妻子後，川普在記者會警告哥倫比亞總統「最好小心點」，並暗示古巴也可能面臨美方更強施壓。

英國廣播公司（BBC）報導，川普（Donald Trump）今天在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會時談到，美國已準備好對委內瑞拉發動第二波攻勢，但可能沒有必要付諸行動。

法新社報導，川普表示：「根據我們的新國家安全戰略，美國在西半球的主導地位將不再受到質疑。」

川普還說在能夠進行安全、適當且審慎交接之前，美國將負責治理委內瑞拉。

當記者問及這麼做如何符合「美國優先」方針，川普回應：「我們希望與友好鄰國為伍、生活在穩定環境中並確保能源充足。那個國家擁有豐富能源，保護這些資源至關重要，因為我們自己也有需求。」

川普也在記者會警告哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）「最好小心點」（watch his ass），兩人近幾個月屢次針鋒相對。

川普說道：「他正在製造古柯鹼，並把這些東西送進美國，所以他最好小心點。」

川普也指出，古巴可能成為美國在拉丁美洲地區更廣泛政策討論的一部分。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）隨川普出席記者會時談到：「如果我是住在（古巴首都）哈瓦那（Havana）的政府官員，我至少會感到有點擔憂。」

川普監看抓馬杜洛 讚美軍針尖般精準：比好萊塢電影精彩

川普稱她就任總統、願與美合作 遭委內瑞拉副總統打臉？

川普監看抓馬杜洛 讚美軍針尖般精準：比好萊塢電影精彩

川普關稅為何影響不大？專家：喊得嚇死人 實際有落差

范斯：川普說到做到 曾給馬杜洛下台階

川普讚抓捕馬杜洛「非凡」行動 必要時將對委國2次攻擊

國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38
美國總統川普，攝於去年5月24日。（路透）

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

2026-01-03 06:13
川普政府緊縮移民取得美國綠卡資格，移民律師警告，即使和美國公民結婚也不保證可以獲得綠卡。（路透）

婚姻關係嚴審… 美公民配偶未同住 難拿到綠卡

2026-01-03 05:56

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026年4星座運勢翻盤 天蠍遇靈魂伴侶、他在職場如魚得水

Meta新華裔明星高管汪滔 遭AI先驅批沒經驗

