川普簽署行政公告 旅遊禁令擴大到39國

川普 總統16日簽署行政公告(proclamation)，全面適用或部分適用旅遊禁令(travel ban)的國家，從原本的19國增加到39國，寮國、獅子山國原本被列為部分適用旅遊禁令，如今改列全面禁令。白宮表示，列入禁令的國家在資格篩檢、背景審查、資訊共享都出現「重大缺陷」(severe deficiencies)。

兩名國民兵11月底在華府街頭遭阿富汗籍男子開槍攻擊導致一死一重傷後，國土安全部長諾姆(Kristi Noem)12月1日與川普總統開會之後在社群網站X發文宣布，即將對所有送出危險移民到美國的所有國家實施旅遊禁令。

根據川普最新簽署行政公告，全面旅遊禁令適用7個國家包括：寮國、獅子山國、布吉納法索、馬利、尼日、南蘇丹、敘利亞 。

部分旅遊禁令有15個新增適用國家：安哥拉、安地卡及巴布達、貝南、象牙海岸、多米尼克、加彭、甘比亞、馬拉威、茅利塔尼亞、奈及利亞、塞內加爾、坦尚尼亞、東加、尚比亞、辛巴威。

行政公告對於持巴勒斯坦自治政府(Palestinian Authority)核發旅遊證件入境美國的民眾實施限縮；川普政府先前對土庫曼公民的非移民簽證 禁令雖然取消，土庫曼公民暫時禁止入境的規定依然有效。

川普行政公告豁免對象包括擁有合法永久居留權的綠卡持有人、已經持有簽證者、特定簽證類別以及符合美國國家利益的特定人士。

行政公告當中全面適用與部分適用旅遊禁令的39國包括：阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門、蒲隆地、古巴、寮國、獅子山國、多哥、土庫曼、委內瑞拉、布吉納法索、馬利、尼日、南蘇丹、敘利亞、安哥拉、安地卡及巴布達、貝南、象牙海岸、多米尼克、加彭、甘比亞、馬拉威、茅利塔尼亞、奈及利亞、塞內加爾、坦尚尼亞、東加、尚比亞、辛巴威。