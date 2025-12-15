我的頻道

布朗大學第2名遇害者確認為烏茲別克移民：他夢想當醫生

報稅時要將小狗比照兒女列為被撫養人 律師告IRS

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

記者陳熙文／華盛頓即時報導
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡78歲大導羅伯雷納（Rob Reiner）與68歲妻子蜜雪兒（Michele）被發現陳屍在洛杉磯住宅，美國總統川普15日發文稱，羅伯雷納死亡的原因是因為患有「川普精神錯亂症候群」（Trump derangement syndrome）。

美國知名導演羅伯萊納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住家中，據了解，警方已證實死者正是萊納夫婦。

據「TMZ」報導指出，兩人身上有與刀傷相符的割傷。洛杉磯警局重案搶劫組目前仍在持續調查中。

據「PEOPLE」報導，有消息人士透露，兇手是這對夫婦的兒子尼克雷納。尼克在2016年接受PEOPLE雜誌採訪時，談到了他與毒癮長達數年的鬥爭；他十幾歲就開始吸毒，最終導致流落街頭。從15歲左右就開始反覆進出戒毒所，但隨著毒癮加重，他離家越來越遠，在多個州度過了很長一段時間的無家可歸生活。這段經歷後來成為他參與編劇的半自傳電影「成為查理」的基礎，羅伯萊納也是此片的導演。

川普15日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文，他表示這是一場非常難過的事件，稱羅伯雷納雖然是一名受折磨且苦苦掙扎的人，但曾經是非常有才華的導演和喜劇明星。

川普並稱羅伯雷納的死是由於他的疾病「川普精神錯亂症候群」，引發其他人的憤怒；川普也說，羅伯雷納對川普狂怒的執著為眾人所知，尤其他明顯的偏執，在川普政府打破所有執政目標和預期後，更達到新的高峰；川普最後才說，希望羅伯雷納和蜜雪兒安息。

川普 洛杉磯 奧斯卡

川普緊急關稅漏洞大 台僅23%商品遭課稅 美主要貿易夥伴中最低

