路透：川普與台洽商貿易協議 台積電投資並代訓美員工

編譯江昱蓁／即時報導
台積電商標。路透披露台灣正與美洽談貿易協定，台積電將投資並代訓美員工。(路透)
台積電商標。路透披露台灣正與美洽談貿易協定，台積電將投資並代訓美員工。(路透)

路透26日引述5名知情人士透露，美國總統川普正與台灣進行貿易協議談判，該協議將促進台灣對美國半導體製造與其他先進產業新一波投資，並培訓美員工。據此，包括台積電在內的台灣企業將注入新資金並派員擴大美國業務與培訓美國員工。

報導指出，台灣對美國出口商品目前需繳納20%的關稅，台北仍持續與華府磋商，期盼透過簽署全面協議將低關稅。由於半導體是各類高科技產品的重要組成部分，故在美國提升國內產能期間，半導體產品可暫時豁免關稅。

一名匿名知情人士說，相較於區域的其他經濟競爭對手，台灣允諾的對美投資總額較低，並援助華府利用台灣技術建立科技園區基礎設施。南韓與日本分別允諾對美投資3500億美元與5000億美元，以換取美國對其大部分商品課徵的關稅由25%降至15%。

知情人士說，還不清楚台灣協議何時敲定與最終具體內容。在談判拍板定案前，任何協議的條款都可能生變，而協議中有關勞工培訓的部分先前並未披露於媒體。

白宮發言人德賽（Kush Desai）說，「在川普總統正式宣布前，任何可能貿易協議的報導都只是猜測」。美國貿易代表辦公室也未回應。

川普先前曾說，可能需要部份技術嫻熟的外國勞工來培訓美國最先進廠房的工人。至於台積電則拒絕評論。台積電執行長魏哲家今年1月說，由於缺少熟練的工人與供應鏈缺口，在亞利桑那州建新廠花費的時間將是台灣設廠的2倍。台積電將一半的建築工人由德州調往亞利桑納州，讓搬遷與住宿成本上升。

台灣貿易談判辦公室則在聲明中說，仍持續與美國討論在台灣模式下進行供應鏈合作。台灣行政院長卓榮泰26日向記者說，雙方目前正處於交換文件以敲定部分細節的階段，並補充「其他國家很難進行這類工作，畢竟只有我們擁有服務園區的概念、實踐與成功經驗，這讓我們能與美國展開這類項目」。

台積電 關稅 川普

19點和平協議恐遭拒 川普派特使赴莫斯科斡旋

