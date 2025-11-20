法官裁定終止華盛頓國民兵部署 川普政府可提上訴

一名聯邦法官20日裁定，總統川普在美國首都部署數千名國民兵的行動屬於非法。(路透)

一名聯邦法官今天裁定，總統川普 在美國首都部署數千名國民兵 的行動屬於非法。

法新社報導，地方法院法官柯布（Jia Cobb）下令終止這項部署，但將裁定延後21天生效，以便讓川普政府有時間提出上訴。

這位共和黨籍總統已向由民主黨 掌控的華盛頓、洛杉磯與曼菲斯派遣國民兵進駐，以打擊犯罪並協助執行他對無證移民的鎮壓措施。

聯邦法官已暫阻國民兵在另外兩個民主黨執政的城市芝加哥與波特蘭的部署，預計最高法院很快將對此是否合法做出裁定。

川普8月11日下令逾2000名國民兵在華盛頓巡邏，稱這座城市是「骯髒且充滿犯罪的羞恥之地」。

華盛頓特區檢察長施瓦布（Brian Schwalb）9月提起訴訟，要求終止國民兵在當地部署國民兵。

他說：「動用國民兵執行警務不僅不必要且不受歡迎，更對特區及當地居民造成危險與傷害。」

柯布在裁決意見中指出，川普政府在「未獲得城市民事當局請求下，將國民兵部署於非軍事性、威懾犯罪的任務」是「違反法律」。

這位由民主黨籍前總統拜登任命的法官也表示，政府將外州國民兵調入首都巡邏，已逾越權限。

川普今年稍早在加州也遭遇挑戰，當時他派遣國民兵前往洛杉磯，以平息因取締無證移民而引發的抗議。雖然地區法院法官裁定非法，但上訴法院法官允許洛杉磯的部署繼續進行。

川普否認他在打擊犯罪與移民鎮壓行動中，刻意針對政治對手執政的城市。