關稅107% 義大利麵明年恐從美國貨架消失

由於美國對義大利麵品牌徵收合計高達107%的進口關稅和反傾銷關稅，義大利麵出口商表示，最快會在明年1月撤出美國市場。(美聯社)

義大利 幾家最大的義大利麵出口商沮喪指出，由於美國對義大利麵品牌徵收合計高達107%的進口關稅 和反傾銷關稅，在美經營成本過高，他們最快會在明年1月撤出美國市場。華爾街日報報導，過去備受消費者喜愛、來自義大利的通心粉或螺旋麵等等，恐將從超市貨架上消失。

商務部9月宣布對13家義大利麵品牌徵收91.74%反傾銷關稅，訂2026年1月生效。川普政府之前已對歐盟進口商品徵收15%關稅。義大利最具代表性的義大利麵產業，是美國的義大利麵主要進口源，去年義大利麵產業對美出口近7億歐元。

在義大利扮演領先地位、以對美出口為主的義大利麵品牌拉莫利薩納公司(La Molisana)執行長費羅(Giuseppe Ferro)說：「如果市場就這樣毫無理由地被奪走，會是非常遺憾的事。美國市場極其重要，但這樣的利潤，沒有人能繼續做下去。」拉莫利薩納和其他公司已請求商務部修改其最終裁決提及的評估。

1990年代中期以來，商務部一直在對義大利的進口義大利麵產品定價行為進行反傾銷調查；美國自己的義大利麵生產商，經常對義大利進口產品提起反傾銷申訴。

過去不時有審查結果認定一家或多家義大利麵公司存在低價傾銷行為，但由於罰金通常不高，生產商往往不以為意，只看成是在美國做生意的成本之一。

但這次商務部宣布實施高額反傾銷關稅，首次有如此多家義大利麵生產商面臨可能扼殺貿易的關稅。義大利麵食產業大感震驚，也已引發華府和羅馬的外交爭端。

在川普總統推行保護主義的新時代，部分義大利麵企業高層和羅馬政府官員認為，政治環境可能影響了最終結果。 一位義大利官員說：「這項關稅顯然過了頭。」另一家受到影響的Rummo Pasta義大利麵公司執行長魯莫(Cosimo Rummo)則說：「這已經不是傾銷問題了，只是拿傾銷當成阻止進口的藉口。」