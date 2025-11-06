突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切
川普總統6日中午在白宮橢圓形辦公室召開藥價政策記者會時，一名與會公司代表突然昏倒。
根據直播畫面，倒地者為諾和諾德(Novo Nordisk)高層主管芬德利(Gordon Findlay)，當時他就站在川普的堅毅桌(Resolute Desk)旁數呎內。
這起突發狀況導致記者會中斷，白宮幕僚迅速請媒體記者離開橢圓形辦公室。
擔任聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心(Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS)主管的奧茲醫師(Dr. Mehmet Oz)立即上前協助，先將芬德利扶倒在地，再為他進行緊急檢查與救護。
白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)稍後表示當事人情況已無大礙。
她在聲明中指出：「一位公司代表突然昏倒。白宮醫療團隊立即展開救助，這位先生目前狀況良好。記者會將於稍後恢復進行。」
