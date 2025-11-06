我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

川普總統6日中午在白宮橢圓形辦公室召開藥價政策記者會時，一名與會公司代表突然昏倒。

根據直播畫面，倒地者為諾和諾德(Novo Nordisk)高層主管芬德利(Gordon Findlay)，當時他就站在川普的堅毅桌(Resolute Desk)旁數呎內。

這起突發狀況導致記者會中斷，白宮幕僚迅速請媒體記者離開橢圓形辦公室。

擔任聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心(Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS)主管的奧茲醫師(Dr. Mehmet Oz)立即上前協助，先將芬德利扶倒在地，再為他進行緊急檢查與救護。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)稍後表示當事人情況已無大礙。

她在聲明中指出：「一位公司代表突然昏倒。白宮醫療團隊立即展開救助，這位先生目前狀況良好。記者會將於稍後恢復進行。」

（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

白宮 聯邦醫療保險 川普

上一則

川普關稅案在最高法院若敗訴 恐加劇貿易不確定性

下一則

民主黨地方選舉完勝 更堅持「健保談判」換政府重啟

延伸閱讀

川普關稅案在最高法院若敗訴 恐加劇貿易不確定性

川普關稅案在最高法院若敗訴 恐加劇貿易不確定性
川普留後手？紐時：照用「緊急經濟法」徵關稅 換名義就好

川普留後手？紐時：照用「緊急經濟法」徵關稅 換名義就好
川普將在白宮接待中亞五國領導人 在中俄後院爭奪資源

川普將在白宮接待中亞五國領導人 在中俄後院爭奪資源
關稅案言詞辯論／國會稅收權力讓總統 合法性成疑

關稅案言詞辯論／國會稅收權力讓總統 合法性成疑

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
美國總統川普。（路透）

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是主因

2025-11-05 09:51
川普總統一反抵制態度，坐下接受CBS訪問，將在周日的「60分鐘」節目播出。(美聯社)

曾經憤而離場…川普「60分鐘」專訪今晚將播出

2025-11-01 20:50

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽