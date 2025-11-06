突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

川普 總統6日中午在白宮 橢圓形辦公室召開藥價政策記者會時，一名與會公司代表突然昏倒。

根據直播畫面，倒地者為諾和諾德(Novo Nordisk)高層主管芬德利(Gordon Findlay)，當時他就站在川普的堅毅桌(Resolute Desk)旁數呎內。

這起突發狀況導致記者會中斷，白宮幕僚迅速請媒體記者離開橢圓形辦公室。

擔任聯邦醫療保險 暨醫療補助服務中心(Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS)主管的奧茲醫師(Dr. Mehmet Oz)立即上前協助，先將芬德利扶倒在地，再為他進行緊急檢查與救護。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)稍後表示當事人情況已無大礙。

她在聲明中指出：「一位公司代表突然昏倒。白宮醫療團隊立即展開救助，這位先生目前狀況良好。記者會將於稍後恢復進行。」

