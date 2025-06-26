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傳美以協議擬2周結束加薩戰爭 4國接管取代哈瑪斯

美國人口成長靠移民 過去一年亞裔增加最多

傳川普與內唐亞胡擬2周結束加薩戰爭 4國接管取代哈瑪斯

世界新聞網王若馨／即時報導
川普總統(左)與以色列總理內唐亞胡。(路透資料照)
川普總統(左)與以色列總理內唐亞胡。(路透資料照)

「每日郵報」(Daily Mail) 引述「今日以色列報」(Israel Hayom)26日報導，指一名熟悉內情人士指出，美國轟炸伊朗核設施後，川普總統與以色列總理內唐亞胡通話，雙方計畫在兩周內結束加薩戰爭。

消息人士形容這通電話氣氛「興奮激動」(euphoric)，國務卿魯比歐(Marco Rubio)與以色列戰略事務部長德默爾(Ron Dermer)也參與了這通電話。

美以雙方協議由包括阿聯酋與埃及在內的四個阿拉伯國家，共同治理加薩地帶，以取代哈瑪斯的統治。

哈瑪斯領導人將被放逐，所有人質也將獲釋。

根據協議內容，願意離開加薩的巴勒斯坦人，將由尚未具名的國家接收。

報導還指出將擴大「亞伯拉罕協議」(Abraham Accords)，沙烏地阿拉伯、敘利亞等阿拉伯/穆斯林國家將承認以色列並建交。

美國將承認以色列在猶太與撒馬利亞(約旦河西岸)的部分主權。

作為交換，以色列將表態支持未來推動「兩國方案」，但前提是巴勒斯坦自治政府必須進行改革。

不過，目前仍不清楚這項提案將如何落實，因為哈瑪斯已表明不會撤出加薩，而多個阿拉伯國家也一再表示，不會介入該地的治理事務。

以色列 加薩 哈瑪斯

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