我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

捷克軍情局證實：蕭美琴去年訪捷差點車禍 中國所為

嗆馬英九？宋濤：台灣前途由兩岸全體中國兒女決定

否認轟炸行動失敗 美防長：媒體因為反川普才懷疑

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國防部長赫塞斯。（路透）
美國國防部長赫塞斯。（路透）

有媒體報導美軍日前的轟炸行動未成功摧毀伊朗的核子設施，美國國防部26日特別舉行記者會說明，部長赫塞斯（Pete Hegseth）指出媒體引述的報告只是初步評估，信心指數不高，且報告內容仍點出伊朗核子設施遭到嚴重破壞；赫塞斯說，媒體之所以懷疑轟炸行動的成效，是為了反對美國總統川普

美軍日前發動「午夜之鎚」（Midnight Hammer）攻擊行動，動用B-2幽靈戰略轟炸機轟炸伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）等3座關鍵核子設施；川普在攻擊行動後聲稱，已徹底摧毀伊朗的核子能力。

不過，美國有線電視新聞網（CNN）24日引述由美國國防情報局（DIA）所做出的評估報告指出，轟炸行動並未摧毀伊朗的核子項目的核心構件；有知情人士指出，伊朗的濃縮鈾庫存並未被摧毀，另一名知情人士也表示，伊朗的離心機多數得以保存，認為美國的轟炸行動只延遲伊朗的核子能力至多幾個月的時間；川普當日發文稱稱CNN的報導是假新聞。

美國國防部26日舉行記者會，赫塞斯表示，媒體引述的報告只是初步報告，不但現階段資訊不足，也沒有與情報單位合作，並指出，該報告的信心指數很低，內容中有很多核心假設，只要假設不成立，報告也不成立。

赫塞斯表示，就算是這樣，該報告仍點出美軍的轟炸行動對伊朗的核子設施造成嚴重的破壞；赫塞斯並引述以色列原子能委員會（Israel Atomic Energy Commission）的評估，指美軍轟炸行動已經摧毀福爾多的關鍵設施，癱瘓該濃縮鈾廠。

赫塞斯批評說，媒體之所以懷疑轟炸行動的成效，是為了反對川普，希望轟炸行動未如川普政府說得那麼有效，並透過半真的資訊來製造疑慮。

伊朗 赫塞斯 川普

上一則

伊朗若重啟濃縮鈾 川普：美國會再攻擊

延伸閱讀

川普政治賭注：依賴白卡、糧食券共和黨選民支持砍福利

川普政治賭注：依賴白卡、糧食券共和黨選民支持砍福利
先是叫川普「Daddy」、譴責俄國力道也變弱 北約怎麼了

先是叫川普「Daddy」、譴責俄國力道也變弱 北約怎麼了
馬里蘭法官下令放慢遣返 司法部怒告 川普政府與司法系統爭鬥升級

馬里蘭法官下令放慢遣返 司法部怒告 川普政府與司法系統爭鬥升級
伊朗若重啟濃縮鈾 川普：美國會再攻擊

伊朗若重啟濃縮鈾 川普：美國會再攻擊

熱門新聞

美國B-2戰略轟炸機。(路透)

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

2025-06-21 21:10
美國總統川普21日步下空軍基地。（歐新社）

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

2025-06-21 20:05
來自加州、德州、佛羅里達州的共和黨籍國會議員，公開呼籲白宮掃蕩行動應以犯罪份子為優先目標，不是在美國居住多年但未犯法的無證移民。（路透）

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

2025-06-20 08:16
總統川普5月中旬拜訪卡達，於烏代德空軍基地發表談話。(路透)

紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命

2025-06-18 23:50
影像衛星公司Maxar Technologies公布伊朗福爾多核設施遇襲前（左）、後（右）對比照。（路透）

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

2025-06-22 20:20
美國重達3萬磅，被稱為「碉堡剋星」的GBU-57巨型鑽地彈，這項武器主要用來摧毀深層地下目標。(美聯社)

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

2025-06-21 20:20

超人氣

更多 >
好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨

好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨
意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機
華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走
3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒

3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒
若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全

若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全