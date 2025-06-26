紐時分析：川普轟炸伊朗 可能改變中國對台戰略盤算

川普捉摸不定的決策風格，將影響習近平的戰略盤算。（路透）

美國總統川普 雖曾多次譴責美國捲入海外戰爭，但他近日下令攻擊伊朗 核設施，這一舉動無疑為中國領導層評估其處理台海衝突的方式增添更多變數。

紐約時報中國新聞首席記者儲百亮（Chris Buckley）26日發自台北的分析指出，中國官員與學者早已試圖預測川普面對台海緊張局勢時的應對方式。川普數月前還主張外交解決之際，突然改弦更張，動用飛彈轟炸伊朗三處重要核設施，這讓中國必須重新評估他的行事風格。

對中國而言，川普在台灣議題上是一張難以預測的牌。美國長年以來透過軍售與軍事合作協助台灣抗衡中方壓力，並保留在戰爭爆發時介入的選項。有部分中國學者認為，只要施以足夠誘因與警告，或許能說服川普降低對台支持。畢竟，在與中國的貿易戰中，川普曾從強硬關稅政策轉為臨時停火，尤其是在中國限制關鍵原物料出口後。他對伊朗的打擊，再次凸顯其難以捉摸的決策風格。

美國智庫「企業研究所」的高級研究員庫柏（Zack Cooper）表示：「在轟炸伊朗後，我認為中國領導人對於是否要試探川普處理台灣問題的決心，會變得更加謹慎。他似乎比預期中更願意動武，而且行動也更加不可預測。」

據報導，在美國空襲伊朗前，中方即已加強與川普通話的節奏，試圖試探其對台灣的看法。習近平本月初致電川普時，強調台灣問題的重要性，並以共掌「中美大船」為喻。

美中學術交流中，中方學者近來也頻頻詢問美方：「若北京對台動作升級，川普會怎麼反應？」中國對台施壓早已不斷升溫，不僅海空軍機繞台次數頻繁，還在今年5月派出多達70艘軍艦部署於東部沿海，並首次讓雙航母戰鬥群穿越第一島鏈，進入西太平洋，引起日本抗議。

復旦大學台灣研究中心主任信強指出，北京正在為各種可能狀況做準備，包括台海緊張迅速升溫甚至失控。他認為：「伊朗與台灣的情境雖然不同，但川普這次果斷出兵，顯示他在必要時不惜動用武力推動外交政策。」

川普政府表面上持續對台支持，並要求台灣加速提升軍備。美國國防部長日前在新加坡演說中警告，中國的軍事威脅「可能迫在眉睫」，但也強調最終仍由川普拍板。

華府 與台北某些人士因此擔心，若北京能成功影響川普，不論在實際行動還是言辭上，都可能導致美國對台政策出現動搖。華府智庫「日耳曼馬歇爾基金會」的葛來儀指出：「整體政府對台安全支持趨於延續，真正的不確定性來自總統本人。」

如同過去幾位總統，川普在是否動用武力保衛台灣的問題上始終保持模糊。據前國安顧問波頓回憶，川普曾把台灣比喻為馬克筆筆尖，而中國則像是他辦公桌那樣龐大，顯示他對美軍介入是否有效持懷疑態度。

中國則相信，一旦台海爆發衝突，美國難以如同打擊伊朗般輕鬆應對。資深國防專家佩蒂約翰指出：「美軍不可能只靠少量精準打擊就獲勝，這一點北京十分清楚。」中國目前擁有約3500枚飛彈，核武與海軍力量亦快速擴張。