川普堅稱摧毀伊核設施 美下周與伊朗會談或簽協議

川普25日在荷蘭海牙參加北大西洋公約組織峰會後召開記者會。（歐新社）

美國總統川普 （Donald Trump）今天引述以色列 及伊朗 說法強調，美軍上周末的攻擊「徹底摧毀」伊朗關鍵核設施，美軍攻擊快速讓伊朗沒時間移走相關物資；他還說，美國下周將與伊朗舉行會談，可能會簽協議。

川普今天在荷蘭海牙參加北大西洋公約組織（NATO）峰會後召開記者會。他多次重申，美軍攻擊已「徹底摧毀」（obliterate）伊朗核設施，並引述以色列原子能委員會（Israel Atomic Energy Commission）及伊朗官方說法。他也認為，美軍攻擊又快又狠，伊朗方面根本來不及移動核物質，「它們非常難移動、也非常危險」。

川普還說，「我們也和看過現場的人談過」，那個地點已被完全摧毀，「我們認為所有跟核子有關的東西都在那下面」。

根據白宮提供資料，以色列原子能委員會表示，美國對伊朗福爾多（Fordo）發動毀滅性的攻擊，摧毀該地的關鍵基礎設施，使其濃縮設施無法運作，「我們評估，美國對伊朗核設施的襲擊，加上以色列對伊朗軍事核計畫其他部分的打擊，已導致伊朗發展核武的能力倒退多年」，若伊朗無法取得核物質，這項成果可無限期維持。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）也說：「我們的核設施嚴重毀損，這是肯定的」。

以色列為阻止伊朗的核子與飛彈計畫，13日對伊朗實施先制打擊後，雙方持續交戰多日，美國上周末也介入，攻擊伊朗3個核設施。川普第一時間稱，美軍攻擊已徹底摧毀伊朗的主要核濃縮設施。

不過，美媒引述情報機構的初步報告指出，美軍轟炸伊朗核設施結果僅封鎖2個陣地入口，未炸毀地底建築，伊朗核武計畫可能僅倒退數個月。白宮則指報導「完全錯誤」。

川普今天在記者會表示，美軍成功的攻擊促成以色列和伊朗交戰12天後停火，美國相信這場「12日戰爭」已經結束。他和以、伊都有接觸，雙方在激烈交戰後都筋疲力盡了，都願意就此收手。

他說，伊朗擁有豐富的石油資源，可以靠這個做很多事情，他不認為德黑蘭會重新涉入核子事務。

另一方面，川普表示，美國下周將與伊朗舉行會談，也許會簽署協議，但他不認為那是必要的；美國唯一會提出的要求是伊朗沒有核武，但美國已經摧毀了伊朗的核設施。