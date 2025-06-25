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魯比歐謹慎評估伊朗核設施受損 稱「伊朗距擁核更遠」

編譯高詣軒／即時報導
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美國國務卿魯比歐（左）24日和總統川普（右）一同搭機前往荷蘭北約峰會。（路透）
美國國務卿魯比歐（左）24日和總統川普（右）一同搭機前往荷蘭北約峰會。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）引述知情情報官員報導，美軍21日襲擊伊朗核設施僅讓伊朗核計畫倒退數月。美國國務卿魯比歐25日接受美媒Politico專訪時說，「最重要的是，他們現在距離核武，比川普總統採取這次大膽行動前遙遠許多」。

Politico報導說，魯比歐在荷蘭北約峰會場邊受訪時，給出的評估比美國總統川普還要慎重。川普堅稱，遇襲的福爾多、納坦茲和伊斯法罕等3地核計畫據點「全毀」。

魯比歐說，伊朗核計畫的多種不同單位都受到「非常重大、可觀的損害」，「我們正對此了解更多」。

CNN在24日引述美國國防情報局的初步情報報告指出，美國襲伊只讓伊朗核計畫倒退幾個月。美國情報圈未來幾天、幾周將繼續提交評估，美國政府內部不同情報機構的分析結果也常彼此分歧。

魯比歐已駁斥相關報導「錯誤」，未能掌握事情全貌，「我不喜歡評論這些報導，因為通常最先出現的報導是錯的，將報導放上去的人別有目的」。魯比歐說，「該報導是誤報，真的不該刊登，因為沒有正確反映現況」。

對這次荷蘭海牙北約峰會，魯比歐則說他會將其稱為「川普峰會」，聲稱川普在第一任期對各國擴大國防支出的施壓，已大幅重振北約。

魯比歐說，川普1.0的壓力，加上俄羅斯總統普亭全面入侵烏克蘭和俄烏戰爭，導致現在幾乎所有北約會員國和夥伴，都承諾要實現軍費達國內生產毛額（GDP）5%的目標，「遺憾的是，西班牙例外」。

魯比歐也說，川普的影響力將造福北約，「若大家都履行承諾，（北約）聯盟將增強許多，也將有更有力的夥伴」；如此一來，能讓美國繼續成為活躍、強大、最重要的北約會員，同時資源也將能重新分配到「世界其他地方」，而不會減損北約實力。

魯比歐 北約 川普

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