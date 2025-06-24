川普警告共和黨議員：大又美法案過關前 誰都不准放假

川普總統在空軍一號上與記者對話。（美聯社）

川普 總統24日警告國會共和黨 人，在他主推的「大又美預算法案」（One Big Beautiful Bill Act）過關之前，「誰都不准放假」，並設定本周為參院 的最後期限。

儘管該法案仍有多項關鍵條文卡關，川普仍在國會準備於周末休會、迎接7月4日國慶假期之際，向共和黨團施壓。

「我對參院的朋友們說，如果需要，就把自己關進會議室，不准回家，務必在本周完成協議。」川普在飛往荷蘭海牙出席北約峰會時，在真實社群（Truth Social）上發文表示。

他強調：「跟眾院配合，讓他們能立即接手、通過法案。法案沒過，誰也別想去度假。」

該法案若在參院過關，還需再送交眾院表決，才能交到川普桌上簽署生效。

共和黨高層也呼應川普，表示除非法案闖關成功，否則沒有人可提前離開華府。

參院共和黨領袖熊恩（John Thune）說：「我們會一直留在這裡，直到協調版本獲得通過。若能在7月4日前送交川普總統簽署，將確保美國未來世代的安全與繁榮。」

眾院議長強生（Mike Johnson）也已私下要求共和黨同仁保持行程彈性，配合法案談判進程。

川普在另篇貼文中寫道：「既然我們已在國際上促成和平，現在就要在國內完成任務，通過『偉大又美麗的法案』，盡快送到我桌上。這將是送給美國偉大人民的歷史性禮物。」

這項提案被視為川普本年度最具代表性的立法成果，內容包括：加強邊境安全、延長2017年減稅法案、取消小費與加班所得稅、削減多項政府開支，以及其他多項保守派長期訴求。

眾院上月通過該法案版本後，參院開始對其進行大幅修訂，但引發了中間派與財政鷹派議員的不滿。

例如，參院財政委員會上周公布的版本刪除了眾院談妥的州稅與地方稅扣抵條款（SALT），參院共和黨人表示這是談判策略，但來自藍州的共和黨眾議員則視其為「破局點」，表明不會妥協。

另一項改動是放寬了對拜登時期「降低通膨法」中綠能補助的刪減幅度。

德州國會眾議員羅伊（Chip Roy）表明無法接受目前參院版本，他指這個版本赤字更高、刪減綠能補助不到50%、取消擴大醫療儲蓄帳戶（HSA）、削弱遏止激進法官的條款，還有弱化糧食券改革等問題。

參院多名財政鷹派，包括威州參議員強生（Ron Johnson）、肯塔基州參議員保羅（Rand Paul）和佛州參議員史考特（Rick Scott）都因赤字疑慮表態反對。

密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）則對其中的醫療補助改革條款表達擔憂。

共和黨目前在參院掌握53席，若全員出席，最多只能承受3張反對票。