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德黑蘭仍傳爆炸聲 川普稱停火有效 不願見伊朗政權更替

編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普24日在白宮南草坪受訪。(美聯社)
美國總統川普24日在白宮南草坪受訪。(美聯社)

路透24日報導，伊朗以色列媒體都指出，以色列當天對伊朗發動新的空襲。但美國總統川普則在社群媒體聲稱，以色列已取消襲擊伊朗，以便遵守停火。

伊朗「米珊報」（Mizan）報導，首都德黑蘭可聽見爆炸聲。以色列陸軍廣播電台也說，以色列已襲擊德黑蘭附近的伊朗雷達據點。

川普稍早則在真實社群發文說，「以色列不會攻擊伊朗。所有（以色列）飛機都將掉頭回家」；沒有人會受傷，「停火正生效！」

另外，川普24日搭機前往荷蘭北約峰會途中向記者說，不希望看見伊朗「政權更替」，稱這會導致混亂。

路透引述以媒報導，川普已和以國總理內唐亞胡通話。美媒Axios記者指出，內唐亞胡已告知川普，以色列將縮小這次轟炸任務規模，但不會取消。

內唐亞胡辦公室說，以色列已摧毀德黑蘭附近雷達設施，來回應伊朗違反停火，但川普和內唐亞胡通話後，以色列將避免進一步襲擊伊朗。

以色列國防部長卡茲24日稍早說，因為伊朗發射飛彈、公然違反川普甫於23日宣布的停火，已下令軍方對德黑蘭的目標發動新的襲擊。但伊朗否認停火後發射飛彈，反控以色列在理應停火後，仍繼續攻擊長達1.5小時。

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