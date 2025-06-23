我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束

中東情勢較預期克制 油價大跌7% 道指上漲374點

川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束

世界新聞網／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統23日(周一)在社群媒體Truth Social發文宣布，以色列與伊朗已達成停火協議。(取自Truth Social)
川普總統23日(周一)在社群媒體Truth Social發文宣布，以色列與伊朗已達成停火協議。(取自Truth Social)

根據路透及CNN報導，川普總統23日(周一)在社群媒體Truth Social發文宣布，以色列伊朗已達成停火協議。

川普表示：「以色列與伊朗之間已經完全達成停火協議。大約六小時後，雙方將結束最後一波攻擊，屆時將實施全面停火。12小時後，這場戰爭將被視為結束。」

CNN指出，目前以色列與伊朗雙方尚未正式回應此一消息，停火協議的細節和執行情況仍有待觀察。

川普發文寫道，「恭喜所有人！以色列與伊朗已經完全達成協議，雙方將實施全面且徹底的停火（大約從現在起6小時後，當以色列與伊朗完成他們正在進行的最後任務時），為期12小時，屆時這場戰爭將被視為結束！正式來說，伊朗將率先開始停火，到了第12小時，以色列也將開始停火，到了第24小時，全球將共同慶祝『12天戰爭』的正式結束。在每一階段的停火期間，另一方都將保持和平與尊重。假設一切如期進行——而且一定會如此——我想要恭喜兩國，以色列與伊朗，擁有結束這場應被稱為『12天戰爭』的耐力、勇氣與智慧。這場戰爭本可能持續多年，甚至毀滅整個中東，但它沒有，也永遠不會發生！」

根據川普的發文，未來幾個小時的停火時間表。

美東時間24日(周二）凌晨00:00，伊朗將開始遵守停火協議。

美東時間24日(周二）中午12:00，以色列將開始遵守停火協議。

美東時間25日(周三）凌晨00:00，以色列和伊朗之間的敵對狀態停止。

但以色列和伊朗均尚未確認是否會遵守這些或任何停火條款。

副總統范斯接受福斯新聞訪問直播時表示，川普總統「一直在打電話」爭取伊朗和以色列達成停火協議。 「我離開白宮的時候，就覺得我們或許能在這次直播之前達成協議，現在看來總統已經做到了，」范斯在直播採訪中說道。

「總統確實按下了按鈕」他並說，「讓我們真正為該地區創造長期和平」，他補充說，以色列幫助美國拆除了伊朗的核計畫，伊朗有了尋求「和平道路」的新機會。

伊朗 以色列 川普

上一則

伊朗報復攻擊飛彈全遭攔截 川普：盼伊朗已經發洩完了

延伸閱讀

伊朗報復攻擊飛彈全遭攔截 川普：盼伊朗已經發洩完了

伊朗報復攻擊飛彈全遭攔截 川普：盼伊朗已經發洩完了
伊朗報復攻擊卡達美軍基地 川普：無人傷亡

伊朗報復攻擊卡達美軍基地 川普：無人傷亡
伊朗報復攻擊美軍基地 川普不排除升級軍事參與

伊朗報復攻擊美軍基地 川普不排除升級軍事參與
俄前總統揚言提供伊朗核彈？川普：別隨意把核子掛嘴上

俄前總統揚言提供伊朗核彈？川普：別隨意把核子掛嘴上

熱門新聞

美國B-2戰略轟炸機。(路透)

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

2025-06-21 21:10
美國總統川普21日步下空軍基地。（歐新社）

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

2025-06-21 20:05
來自加州、德州、佛羅里達州的共和黨籍國會議員，公開呼籲白宮掃蕩行動應以犯罪份子為優先目標，不是在美國居住多年但未犯法的無證移民。（路透）

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

2025-06-20 08:16
總統川普5月中旬拜訪卡達，於烏代德空軍基地發表談話。(路透)

紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命

2025-06-18 23:50
美國重達3萬磅，被稱為「碉堡剋星」的GBU-57巨型鑽地彈，這項武器主要用來摧毀深層地下目標。(美聯社)

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

2025-06-21 20:20
影像衛星公司Maxar Technologies公布伊朗福爾多核設施遇襲前（左）、後（右）對比照。（路透）

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

2025-06-22 20:20

超人氣

更多 >
減肥不必汗流浹背 她降低運動強度卻燃燒更多脂肪

減肥不必汗流浹背 她降低運動強度卻燃燒更多脂肪
車頭燈愈來愈亮 干擾對向駕駛無法管？

車頭燈愈來愈亮 干擾對向駕駛無法管？
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
3星座錢包「顧緊緊」 金牛只買好貨、他金錢判斷如AI精準

3星座錢包「顧緊緊」 金牛只買好貨、他金錢判斷如AI精準
富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產