川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束

川普總統23日(周一)在社群媒體Truth Social發文宣布，以色列與伊朗已達成停火協議。(取自Truth Social)

根據路透及CNN報導，川普 總統23日(周一)在社群媒體Truth Social發文宣布，以色列 與伊朗 已達成停火協議。

川普表示：「以色列與伊朗之間已經完全達成停火協議。大約六小時後，雙方將結束最後一波攻擊，屆時將實施全面停火。12小時後，這場戰爭將被視為結束。」

CNN指出，目前以色列與伊朗雙方尚未正式回應此一消息，停火協議的細節和執行情況仍有待觀察。

川普發文寫道，「恭喜所有人！以色列與伊朗已經完全達成協議，雙方將實施全面且徹底的停火（大約從現在起6小時後，當以色列與伊朗完成他們正在進行的最後任務時），為期12小時，屆時這場戰爭將被視為結束！正式來說，伊朗將率先開始停火，到了第12小時，以色列也將開始停火，到了第24小時，全球將共同慶祝『12天戰爭』的正式結束。在每一階段的停火期間，另一方都將保持和平與尊重。假設一切如期進行——而且一定會如此——我想要恭喜兩國，以色列與伊朗，擁有結束這場應被稱為『12天戰爭』的耐力、勇氣與智慧。這場戰爭本可能持續多年，甚至毀滅整個中東，但它沒有，也永遠不會發生！」

根據川普的發文，未來幾個小時的停火時間表。

美東時間24日(周二）凌晨00:00，伊朗將開始遵守停火協議。

美東時間24日(周二）中午12:00，以色列將開始遵守停火協議。

美東時間25日(周三）凌晨00:00，以色列和伊朗之間的敵對狀態停止。

但以色列和伊朗均尚未確認是否會遵守這些或任何停火條款。

副總統范斯接受福斯新聞訪問直播時表示，川普總統「一直在打電話」爭取伊朗和以色列達成停火協議。 「我離開白宮的時候，就覺得我們或許能在這次直播之前達成協議，現在看來總統已經做到了，」范斯在直播採訪中說道。

「總統確實按下了按鈕」他並說，「讓我們真正為該地區創造長期和平」，他補充說，以色列幫助美國拆除了伊朗的核計畫，伊朗有了尋求「和平道路」的新機會。