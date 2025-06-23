我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

象徵性報復？伊朗很可能提前告知美國與卡達

最高可折1.5萬元 這6款SUV預料今夏大降價

俄前總統揚言提供伊朗核彈？川普：別隨意把核子掛嘴上

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

美國總統川普23日表示，美軍對伊朗的轟炸行動，完全摧毀3處伊朗核子設施，並指控俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）聲稱要提供核彈頭給伊朗；川普認為，不該輕易使用「核子」（N word）這個字，並表示，這正是為什麼俄國總統普亭才是現在當家做主的人（the boss）。

美軍日前奇襲轟炸伊朗核子設施之後，傳出美軍位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base），以及位於伊拉克的阿薩德空軍基地（Ain al‑Asad Air Base）遭到伊朗報復攻擊；據了解，川普美東時間23日下午與國安團隊開會。

不過，川普第一時間未回應相關消息，卻在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美軍的轟炸行動已將3處伊朗的核子設施完全摧毀，指任何不同說法的媒體都是在報導假新聞。

川普23日稍早也發文表示，麥維德夫隨意把「核子」兩字掛在嘴上，並指控麥維德夫聲稱他和其他國家會提供核彈頭給伊朗。

川普質疑說，麥維德夫真的這樣說嗎，還是想像出來的？川普說，如果麥維德夫真的這樣說，必須要讓川普知道，指「核子」這個字眼不該被隨意對待，這也是為什麼普亭才是俄國現在當家做主的人。

麥維德夫近日在X平台上表示，很多國家已經準備好要直接提供伊朗核彈頭。

不過，麥維德夫23日又發文表示，他反對美國轟炸伊朗，認為美國的軍事行動沒有達到其目標；麥維德夫並指出，俄國無意提供伊朗核武，因為不像美國，俄國是「禁止核子擴散條約」（Nuclear Non-Proliferation Treaty）的一份子。

伊朗 川普 俄國

上一則

象徵性報復？半島電視台：伊朗很可能提前告知美與卡達

下一則

伊朗報復攻擊美軍基地 川普不排除升級軍事參與

延伸閱讀

北約峰會議程為川普縮短 荷蘭祭出史上最大規模維安

北約峰會議程為川普縮短 荷蘭祭出史上最大規模維安
白宮發言人：川普對與伊朗打交道仍感興趣

白宮發言人：川普對與伊朗打交道仍感興趣
美攻伊恐令荷莫茲海峽遭封鎖 川普急喊話盼油價維持低位

美攻伊恐令荷莫茲海峽遭封鎖 川普急喊話盼油價維持低位
把上千噸黃金從紐約搬回本國？德義面臨壓力 怕川普對Fed下手

把上千噸黃金從紐約搬回本國？德義面臨壓力 怕川普對Fed下手

熱門新聞

美國B-2戰略轟炸機。(路透)

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

2025-06-21 21:10
美國總統川普21日步下空軍基地。（歐新社）

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

2025-06-21 20:05
來自加州、德州、佛羅里達州的共和黨籍國會議員，公開呼籲白宮掃蕩行動應以犯罪份子為優先目標，不是在美國居住多年但未犯法的無證移民。（路透）

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

2025-06-20 08:16
總統川普5月中旬拜訪卡達，於烏代德空軍基地發表談話。(路透)

紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命

2025-06-18 23:50
美國重達3萬磅，被稱為「碉堡剋星」的GBU-57巨型鑽地彈，這項武器主要用來摧毀深層地下目標。(美聯社)

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

2025-06-21 20:20
影像衛星公司Maxar Technologies公布伊朗福爾多核設施遇襲前（左）、後（右）對比照。（路透）

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

2025-06-22 20:20

超人氣

更多 >
減肥不必汗流浹背 她降低運動強度卻燃燒更多脂肪

減肥不必汗流浹背 她降低運動強度卻燃燒更多脂肪
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
3星座錢包「顧緊緊」 金牛只買好貨、他金錢判斷如AI精準

3星座錢包「顧緊緊」 金牛只買好貨、他金錢判斷如AI精準
車頭燈愈來愈亮 干擾對向駕駛無法管？

車頭燈愈來愈亮 干擾對向駕駛無法管？
最高可折1.5萬元 這6款SUV預料今夏大降價

最高可折1.5萬元 這6款SUV預料今夏大降價