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象徵性報復？伊朗很可能提前告知美國與卡達

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象徵性報復？半島電視台：伊朗很可能提前告知美與卡達

編譯茅毅／即時報導
23日卡達烏代德空軍基地附近的夜空。路透
23日卡達烏代德空軍基地附近的夜空。路透

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）23日已正式證實，發射飛彈攻擊駐卡達烏代德（Al Udeid）空軍基地美軍。對此，卡達國防部隨即聲明，其防空系統成功攔截來襲的飛彈，並未造成任何傷亡。總部在卡達多哈的半島電視台（Al Jazeera）同日報導，伊朗此舉屬於象徵性質，很可能在攻擊前就已先通知美國及卡達。

卡達在前述聲明中強調，由於「該國武裝部隊的警覺並採取預防措施」，故伊朗的飛彈攻擊沒導致人員死傷。卡達國防部又一次向該國民眾保證，卡達的領空和領土均依然安全無虞，其武裝部隊充分準備好處理任何威脅。

伊朗的最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）也指出，對烏代德基地的飛彈攻擊「遠離卡達的住宅區」，伊朗23日的攻擊行動沒對「友好的兄弟之邦卡達及其高貴的人民」造成任何威脅。

美國官員也證實，烏代德基地被幾枚來自伊朗的短程與中程彈道飛彈攻擊，所幸尚未傳出傷亡。

半島電視台23日引述多哈研究院（Doha Institute）專研「關鍵安全研究」（Critical Security Studies）的學者索隆（Muhanad Seloom）報導，「我目前的評估是，這次攻擊，伊朗已告知美國、很可能還有卡達，看來是1次象徵性的攻擊」。

索隆認為，美伊緊張的升高接下來可能有2種走向。其一，伊朗可能會說，此次攻擊是為了面子，現在該談判了。

其二則是升高至另1個方向，也是很危險的走向，原因是美國肯定會對伊朗持續的攻擊做出回應，而這些攻擊將鎖定美方人員為對象。

半島電視台在卡達的記者賈巴里（Dorsa Jabbari）也提到，理解23日伊朗攻擊烏代爾基地的動作涵義很重要，即德黑蘭此舉並非旨在傷害平民，而是向川普政府和美國軍方發出，「伊朗擁有對駐中東美軍人員發動直接攻擊能力」的清楚訊息。

伊朗 國防部 美伊

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